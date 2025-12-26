Τούτες τις μέρες -από την αρχή του Δεκέμβρη ουσιαστικά- το σπίτι μυρίζει σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω. Λίγο βούτυρο, λίγο πορτοκάλι, λίγο κανέλα και ξέρεις ότι κάτι αλλάζει. Κι αν τα Χριστούγεννα πέρασαν, η Πρωτοχρονιά είναι προ των πυλών και οι επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους θα κρατήσουν για μέρες ακόμη. Και σε όλες αυτές τις επισκέψεις θα πάμε με το γλυκάκι μας γιατί τι άλλο καλύτερο να προσφέρεις μέρες που είναι; Άρωμα γιορτής και χαράς, γεύσεις γνώριμες που, όμως, κανείς ποτέ δεν βαριέται -ειδικά αν είναι καλοφτιαγμένες.

Κι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί αν κάνεις κακή επιλογή, η απογοήτευση θα είναι μεγάλη δεδομένου ότι ο πήχης είναι πάντα τοποθετημένος πολύ υψηλά. Έτσι -και πάντα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ- είπα φέτος να τα ψάξω όλα. Να δοκιμάσω, να ξαναδοκιμάσω, να μπω σε εργαστήρια, να ακούσω ιστορίες και να βρω εκείνο το σημείο όπου η παράδοση δεν καταλήγει μουσειακή, αλλά ζωντανή. Το αποτέλεσμα; Ένας χάρτης γιορτινής γεύσης με τα καλύτερα γλυκά της πόλης, από δίπλες που τρίζουν σαν λεπτό χαρτί μέχρι κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα, αφήνοντας πίσω μόνο το άρωμά τους- και τη στάμπα της άχνης. Γλυκά που δεν είναι απλώς «καλύτερα», αλλά απαραίτητα. Και φυσικά όχι μόνο για τις επισκέψεις μας σε άλλα σπίτια…

Δίπλες

Σκαφιδάς

Στον Σκαφιδά, στην Κυψέλη, οι δίπλες είναι καθαρά γιορτινή υπόθεση: εμφανίζονται περίπου λίγο πριν τα Χριστούγεννα και γεμίζουν τη βιτρίνα. Παραδοσιακές, λεπτές, καλοτηγανισμένες, με μέλι και καρύδι όσο πρέπει, θυμίζουν τις παλιές, σπιτικές εκδοχές. Το ζαχαροπλαστείο λειτουργεί από το 1967 και κάθε χρόνο οι δίπλες του θεωρούνται από τις πιο αγαπημένες της Αθήνας. Εάν καταφέρουν και φτάσουν μέχρι το σπίτι- και δεν τις καταβροχθίσεις στη διαδρομή επειδή ήθελες να «δοκιμάσεις»- τότε σίγουρα αξίζουν μια θέση στο γιορτινό τραπέζι.

Πλατεία Αγίου Γεωργίου 8, Κυψέλη, Αθήνα,

210 8812743

Μαστρονικόλας

Στον Μαστρονικόλα οι δίπλες έχουν ρίζες βαθιές. Η συνταγή είναι η παραδοσιακή ρουμελιώτικη της γιαγιάς Κατίνας με τίποτα το περιττό, τίποτα το τεχνητό. «Υπάρχουν και μυστικά υλικά που δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε», λέει ο Παναγιώτης Μαστρονικόλας, ο άνθρωπος πίσω από το «τιμόνι» του εργαστηρίιου, και χαμογελά. Βγαίνουν μόνο για τα Χριστούγεννα, από αρχές Δεκεμβρίου έως λίγο μετά τα Φώτα, και τελειώνουν σε χρόνο μηδέν. Είναι τόσο νόστιμες που ο κόσμος παίρνει μέχρι και τις σπασμένες, τα τρίμματα, για να μην χάσει ούτε ψίχουλο.

Κάσου 21, Καλλίπολη, 18539 Πειραιάς, 21 0452 3378

Καραολή & Δημητρίου 68, Καλλίπολη, Πειραιάς, 210 4123783

Βάρσος

Στον Βάρσο οι δίπλες δεν περιμένουν τις γιορτές. Θα τις βρεις όλον τον χρόνο, όπως ακριβώς φτιάχνονταν πριν από έναν αιώνα. Η συνταγή, 100 χρόνων και πιστή στον εαυτό της, γεννά αυτές τις «πλακουτσωτές σαν παλάμη» δίπλες, όπως τις περιγράφουν οι ίδιοι με μια ιδιαίτερη τρυφερότητα. Το ζυμάρι πλάθεται και ανοίγουν μία-μία τις δίπλες, με τον σεβασμό που απαιτεί το σωστό φύλλο. Σερβίρονται σκέτες, για να προσθέσει ο καθένας όσο μέλι και καρύδι θέλει. Μαμαδίστικες, φτιαγμένες με μεράκι, μια απλότητα που δύσκολα ξεπερνιέται.

Κασσαβέτη 5, Άγιος Δημήτριος, Κηφισιά, 210 8015435

Λώνης

Ούτε στον Λώνη η δίπλα έχει εποχή- «κάνει το κομμάτι της» ακόμη και το καλοκαίρι. Είναι η παραδοσιακή καλαματιανή δίπλα όπως την ξέρουμε και την αγαπάμε, διπλωμένη σε ρολό -σαλιγκάρι- και φτιαγμένη αποκλειστικά με αγνά υλικά: μέλι, καρύδι, φρέσκα αυγά, αλεύρι, ελαιόλαδο. Τη σερβίρουν επίσης σε γάμους και βαπτίσεις, και λένε πως για αυτή τη δίπλα ταξιδεύουν από παντού- μένει μόνο να το διαπιστώσεις.

Πριγκιποννήσων 28, Γκύζη Αθήνα, 210 6466989

Τούλα

Η Τούλα ξεκίνησε στα Τατάβλα το 1920 και, μετά τον διωγμό, το ζαχαροπλαστείο άνοιξε ξανά το 1963, αυτή τη φορά στην Αθήνα. «Είναι παλιομάγαζο», όπως λένε με περηφάνια και δόση χιούμορ και έτσι όλες οι συνταγές μένουν πιστές στην πολίτικη παράδοση. Τον ίδιο κανόνα ακολουθούν και οι διάσημες δίπλες. Διπλωμένες σε ρολό, έχουν τη σωστή ισορροπία καρυδιού και μελιού, με το καλύτερο καρύδι της αγοράς. Μια γλυκιά μπουκιά που σε πάει πίσω, εκεί που ξεκίνησαν όλα.

Ευτυχίδου 41, Παγκράτι, Αθήνα, 210 7218255

Κουραμπιέδες

Rio

Στο διάσημο ζαχαροπλαστείο του Παλαιού Φαλήρου, εκεί όπου η οικογένεια Πουσκούλογλου κρατά ζωντανή την παλιά τέχνη, οι κουραμπιέδες γράφουν τη δική τους γλυκιά ιστορία. Μικρές μπουκίτσες, φτιαγμένες με γαλλικό φρέσκο αγελαδινό βούτυρο που χτυπιέται μέχρι να γίνει «σύννεφο», καβουρδισμένο αμύγδαλο που «κρατσανίζει» σωστά και μια σταγόνα κονιάκ για ένταση. Μία πολίτικη συνταγή από τους πρώτους μάστορες του μαγαζιού, που κάθε χρόνο, από 1η Οκτωβρίου έως τον Ιανουάριο, ξαναπιάνει κορυφή στη γιορτινή λίστα των «ψαγμένων».

Πρωτέως 4 & Μουσών, Παλαιό Φάληρο, 210 9831892

Παπαπαρασκευάς

Η σπεσιαλιτέ του Παπαρασκευά είναι ο κουραμπιές, γι’ αυτό και εδώ μπορείς να τον γευτείς όλο τον χρόνο- γιατί άλλωστε να περιορίσουμε την απόλαυση; Είναι ο παραδοσιακός ξανθιώτικος- καταγωγή των ζαχαροπλαστών- τυλιγμένος στο γνώριμο λευκό χαρτάκι. Κι όταν έρθουν οι γιορτές, εμφανίζεται και ο κλασικός: βουτυρένιος, μπισκοτένιος, με καβουρδισμένο αμύγδαλο που «κροταλίζει» στη μπουκιά. Πολλοί τον λένε «από τους καλύτερους που έχουν φάει»- και κάπου έχουν δίκιο.

Ανδρέα Παπανδρέου 13 & Λαζαρίδη, Γλυφάδα, 210 8980220

Α λα γκρεκ

Εδώ η συνταγή έχει βαθιές ρίζες στη λεβεντογέννα. Ο κουραμπιές του Α λα γκρεκ ήταν το φίλεμα της κρητικιάς γιαγιάς Φεβρωνίας και παραμένει πιστός σε εκείνη τη γενναιόδωρη λογική. Μπόλικο αμύγδαλο και τρία είδη βουτύρου- πρόβειο, αγελαδινό και φρέσκο αγελαδινό -για αρώματα που ξεδιπλώνονται στη μπουκιά. Είναι στρογγυλές, αρωματισμένες με ανθόνερο μπουκιές, φτιαγμένες από ελληνικές πρώτες ύλες, και θα τις βρεις από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο. Στα «οπωσδήποτε» είναι και η πατάδα, το παραδοσιακό κρητικό χριστουγεννιάτικο γλύκισμα.

Αγίας Παρασκευής 65, Χαλάνδρι, 211 0122071

Λυκαβηττός

Από το 1972, το μικρό αυτό αρτοποιείο έχει το δικό του γλυκό μυστικό: τους κουραμπιέδες του Σταύρου Ισκιδάκη. Δεν υπάρχει μία και μοναδική συνταγή. Κάθε χρόνο ξαναδουλεύεται από την αρχή, ξεκινώντας από τα βούτυρα, ώστε να πετυχαίνεται πάντα η ίδια, σταθερή νοστιμιά. Φέτος, οι κουραμπιέδες δουλεύονται με αιγοπρόβεια από Ελασσόνα, Μυτιλήνη ή μια μίξη, ενώ σε περίοδο νηστείας φτιάχνονται μόνο με λάδι. Κυκλοφορούν σε δύο μεγέθη, μπουκίτσα ή κλασικό -τριπλάσιο σε μέγεθος, και βγαίνουν από του Αγίου Δημητρίου έως τα μέσα Ιανουαρίου. Είναι τόσο διάσημοι που έχουν ταξιδέψει μέχρι Άμστερνταμ, Αμερική και, κυρίως, Κύπρο, όπου τους λατρεύουν. Κι αν κάποιος τουρίστας τους ζητήσει καλοκαιριάτικα; Ο κύριος Σταύρος δεν λέει ποτέ όχι. Από αγγλικά πώς πάμε;

Δεινοκράτους 59, Κολωνάκι, Αθήνα, 21 0721 1348

Sweet Alchemy by Stelios Parliaros



Στο εργαστήρι του Στέλιου Παρλιάρου, ο κουραμπιές έρχεται στην πιο φίνα εκδοχή του. Μικρές, ανάλαφρες μπουκίτσες, πασπαλισμένες με την ακριβή ποσότητα άχνης, που δεν καλύπτει αλλά αναδεικνύει το άρωμά τους. Αυτό που απογειώνει τον κουραμπιέ του Sweet Alchemy είναι το καραμελωμένο αμύγδαλο, ψημένο αργά, που «σκάει» διακριτικά στο στόμα και χαρίζει μια ζεστή, βαθιά γεύση καραμέλας. Άλλο να στο περιγράφω, άλλο να το γεύεσαι.

Ηροδότου 24, Κολωνάκι, 210 7240205

Μελομακάρονα

Αφοί Ασημακόπουλοι

Διάσημο από το 1962, το ζαχαροπλαστείο Αφοί Ασημακόπουλοι ξέρει να φτιάχνει μελομακάρονα που πραγματικά μένουν στη μνήμη: τραγανά στην πρώτη μπουκιά, ζουμερά μέσα, με ψηλό σιμιγδάλι, καρύδι και πορτοκάλι που δίνει τη σωστή υγρασία. Το σιρόπι μπαίνει όσο είναι ακόμη καυτά, στρώση-στρώση με θυμαρίσιο μέλι που κάθε χρόνο αναζητούν στην καλύτερη εκδοχή του- φέτος από την Κεφαλονιά. Γιατί πάντα η πρώτη ύλη είναι το Α και το Ω. Κι αν θες κάτι πιο ιδιαίτερο, θα βρεις και το δικό τους isli: κύβος, γεμιστός με καρύδι και πασπαλισμένος με φιστίκι Αιγίνης, μπελαλίδικο στην παρασκευή, αλλά με φανατικό κοινό.

Χαριλάου Τρικούπη 82, Αθήνα, 210 3610092

Γιούλια

«Όσο θυμόμαστε τον εαυτό μας, αυτά τα μελομακάρονα τρώγαμε», λέει ο Βαγγέλης Αγιακλόγλου από τα Γιούλια. Η συνταγή, χρόνια ίδια, βασίζεται στο σιμιγδάλι που χαρίζει την απαραίτητη τραγανότητα, ενώ το πευκόμελο από Έλληνες παραγωγούς δίνει βάθος και άρωμα γιορτής. Πορτοκάλι (χυμός και ξύσμα), κανέλα, γαρύφαλλο και λίγο μοσχοκάρυδο ολοκληρώνουν τη γευστική φιέστα. Διαλέγεις ανάμεσα στο κλασικό –που είναι το πιο τραγανό, το μίνι –το πιο μαλακό, το σοκολατένιο ή το γεμιστό με καρύδι- το πιο γενναιόδωρο της παρέας.

Παναγούλη Αλέκου 74, Καλογρέζα, Νέα Ιωνία, 210 2798351

Désiré

Στο Désiré το μελομακάρονο έρχεται σε τέσσερις εκδοχές: το κλασικό, η οβάλ μπουκίτσα, το bitter σοκολατένιο και το γεμιστό με καρύδι και χουρμά- στρογγυλό για να ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Η βάση τους είναι σιμιγδάλι, καρύδι, ανθόμελο και θυμαρίσιο μέλι Κρήτης, με κανέλα, γαρύφαλλο, ξύσμα και χυμό πορτοκαλιού. Μένουν στη βιτρίνα όλο τον χρόνο (εκτός Ιουλίου–Αυγούστου που παίρνουν το «ρεπό» τους) και ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό, σε κουτιά που φίλοι και συγγενείς περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο. Το παλιό αστικό μελομακάρονο στα καλύτερά του.

Δημοκρίτου 6, Κολωνάκι, Αθήνα,

210 363 2333

Πελίτ

Στο Πελίτ της Πλατείας Αμερικής, εκεί όπου η γλύκα γράφεται από το 1964, τα μελομακάρονα έχουν κάτι από παλιά γειτονιά και κάτι από γιορτινή τελετουργία. Τραγανά όσο πρέπει, σιροπιαστά όσο τα θες, φτιαγμένα με υλικά από Έλληνες παραγωγούς και την οικογενειακή συνταγή του μπαμπά τους, Γεώργιου. Σε κανονικό μέγεθος ή μπουκίτσα, είναι η πιο ζεστή υπόσχεση ότι ο Δεκέμβριος ξεκινά όπως πρέπει: αρωματικός, φωτεινός, μεσ’ τα μέλια.

Λευκωσίας 1, Πλατεία Αμερικής, Αθήνα, 210 865 9914

Πετέκ

Στο Γαλάτσι, μέσα στο εργαστήρι του Πετέκ, η παράδοση συνεχίζει με τα μελομακάρονα. Δεν είναι τυχαίο, petek στα τουρκικά σημαίνει «κηρήθρα», και ο Πολίτης Κωνσταντίνος Μαγκλάρας με τη σύζυγό του Δήμητρα διαιωνίζουν την πολίτικη συνταγή από την Καππαδοκία, της γιαγιάς Σεραφίνας. Φτιάχνουν καθημερινά τελάρα από μελομακάρονα: το κλασικό με μπόλικο μέλι από το Καρπενήσι και καρύδι- που ψάχνουν κάθε χρόνο από τον Μάιο, και το γεμιστό-μικρές, στρογγυλές μπουκίτσες με μισό καρύδι που όλοι ζητούν σαν «μικρά διαμαντάκια». Τραγανά απ’ έξω, γεμάτα μέλι μέσα, με τον χυμό φρέσκου πορτοκαλιού να αφήνει τη σωστή, αρωματική πινελιά.

3ης Σεπτεμβρίου 81, Πλατεία Βικτωρίας, Αθήνα, 210 822 3955

Le Greche

Αν και το αγαπάμε για το παγωτό του, το Le Greche κρύβει ακόμη έναν άσσο στο μανίκι, λίγο πιο χειμερινό. Τα μινιόν μελομακάρονα του, σαν την απαραίτητη γλυκιά δόση της ημέρας, φτιάχνονται από ποιοτικά ελληνικά υλικά: αλεύρι Θράκης, μέλι από λουλούδια και αγνό παρθένο ελαιόλαδο, με την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στα εσπεριδοειδή και στα μπαχαρικά. Λένε ότι έχουν το «ιδανικό μέλωμα», τόσο όσο να μην τρέξει το σιρόπι. Δε μένει παρά να τα δοκιμάσεις και να μας πεις και εσύ.

Μητροπόλεως 16, Σύνταγμα, Αθήνα, 216 7006458

Choc o’ Rock

Το μελομακάρονο του Choc O’ Rock είναι από αυτά που κάνουν περιορισμένες εμφανίσεις- από 20 Νοεμβρίου έως τα Φώτα, μαζί με το στόλισμα και ξεστόλισμα του δέντρου- και εξαφανίζονται πριν καν το καταλάβεις. Κανονικό μέγεθος, μελετημένη υφή, τραγανή πρώτη εντύπωση, μελωμένο εσωτερικό από μίγμα ανθόμελου και θυμαρίσιου. Το μεγάλο «κόλπο» είναι ο συνδυασμός φρέσκου βουτύρου γάλακτος, ελαιολάδου και λίγου αιγοπρόβειου, που δίνει αρωματικό βάθος. Το πορτοκάλι είναι πλούσιο, αλλά δεν σβήνει το γαρύφαλλο και την κανέλα. Είναι το μελομακάρονο που περιμένεις όλο τον χρόνο, γι’ αυτό δικαίως έχει το fan club του.

Βουτσινά Παναγιώτη 105, Χολαργός, 211 0122512

Pastry Family

Στο Pastry Family, το μελομακάρονο είναι μια στρογγυλή, καθημερινά φρεσκοφτιαγμένη μπουκίτσα χωρίς σιμιγδάλι-μόνο αλεύρι, κάτι που το διακρίνει από άλλα της αγοράς. «Άγλυκο» όσο πρέπει, αφήνει το θυμαρίσιο μέλι Κυθήρων να κάνει τη δουλειά, μαζί με φρέσκο χυμό-ξύσμα πορτοκαλιού και ελληνικό τριμμένο καρύδι. Τραγανό απέξω, μελωμένο μέσα, είναι από αυτά που ο κόσμος δοκιμάζει και με ευκολία λέει «το καλύτερο που έχω φάει». Εάν περάσεις, θα σε κεράσουν σίγουρα.

Ριζάρη 19, Παγκράτι, Αθήνα, 210 7210987 / 210 7235090

Κοσμικόν

Στο Κοσμικόν, που κάνουμε ουρές για το γαλακτομπούρεκό του, αξίζει αυτές τις μέρες να σταθείς και για τα μελομακάρονα του- θα μας θυμηθείς. Αφράτα και «ξανθά», με σωστό, καλοδουλεμένο σιρόπιασμα, αφήνουν τα μυρωδικά να αναδυθούν χωρίς περιττές υπερβολές. Στο τέλος, στολίζονται με μια ανάλαφρη στρώση ψιλοκομμένου καρυδιού, αρκετή για να δώσει χαρακτήρα. Είναι από εκείνα τα κλασικά, τίμια μελομακάρονα που θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια.

Λεωφ. Ιωνίας 104, Aγ. Νικόλαος, 210 8649124

Χρυσοστόμου Σμύρνης 69 , Aγ. Ελευθέριος, 210 2023350

Ο Βαρδάρης

Τούτος ο φούρνος που αγαπούν όλοι οι Κυψελιώτες είναι περισσότερο γνωστός για τις βουτυράτες του τυρόπιτες και τις αρωματικές μπουγάτσες με το λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο χειροποίητο φύλλο. Παρ’ όλ’ αυτά, τέτοιες μέρες και αρκετά νωρίτερα στις βιτρίνες του αραδιάζονται τα αγαπημένα γλυκά των εορτών και από την πόρτα του, στην οδό Κυψέλης, ξεχύνονται αρώματα πορτοκαλιού, κανέλας και μοσχοκάρυδου. Πέρα από την κλασική μελωμένη εκδοχή, εδώ υπάρχουν επίσης και μελομακάρονα με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας αλλά και τα καταπληκτικά με τη λευκή και το τρίμμα μπισκότου.

Κυψέλης 56, 211-2160131

Κορμοί

La Maison

Ο chef pâtissier Θανάσης Τσαγκλιώτης παρουσιάζει μια χριστουγεννιάτικη σειρά κορμών που έχει ήδη αποκτήσει πιστό κοινό. Ο κλασικός με τη βελούδινη κρέμα κάστανου και την απαλή légère επιστρέφει ως ο απόλυτος θεσμός των γιορτών. Ο λάιμ-μάγκο-ανανάς είναι η δροσερή εξωτική πρόταση με κρέμα από μάγκο και ανανά και λεπτές όξινες νύξεις λάιμ για όσους αναζητούν κάτι φρουτένιο. Ο Serano, μια σύγχρονη εκδοχή της αγαπημένης πάστας, συνδυάζει πλούσια σοκολάτα και αέρινες νότες από ρούμι, ενώ ο κορμός με τη λευκή σοκολάτα και την πραλίνα αμυγδάλου προσφέρει καθαρή, φίνα γεύση και απαλή γλυκύτητα. Τέσσερις γεύσεις, χιλιάδες τρόποι να γιορτάσετε.

Δημοσθένους 149, Καλλιθέα, τηλ. 216-7006518

Ασπρούδης

Στο ζαχαροπλαστείο που γλυκαίνει την Καλλιθέα από το 1994 θα βρείτε δύο από τους πιο αγαπημένους γιορτινούς κορμούς της πόλης: έναν σοκολατένιο με Serano και έναν αρωματικό με κάστανο. Κυκλοφορούν μόνο στα μέσα Δεκεμβρίου, σαν μια λαμπερή guest-star εμφάνιση για την οποία ανυπομονεί κάθε χρόνο η γειτονιά – και όχι μόνο. Με χειροποίητη υφή, ισορροπημένη γλύκα και παραδοσιακή φροντίδα, οι κορμοί του Ασπρούδη είναι από εκείνα τα γλυκά που μυρίζουν πραγματικά γιορτές.

Δημοσθένους 230, Καλλιθέα, τηλ. 210-9521938

Dimitris Economides Athens

Η ζαχαροπλαστική του Δημήτρη Οικονομίδη θυμίζει περισσότερο αρχιτεκτονική παρά απλή παρασκευή γλυκών. Τα layers στήνονται με ακρίβεια, οι υφές ισορροπούν σαν λεπτομέρειες σε μακέτα και κάθε κορμός λειτουργεί σαν μικρή μελέτη σύνθεσης. Για τα φετινά Χριστούγεννα, προτείνει μια σειρά που κινείται από το αέρινο Sweet Porcelain με κρεμέ, biscuit και μους βανίλιας και φραμπουάζ μέχρι το πιο έντονο Madagascar (σοκολάτα με κονφί passion-mango) και το πληθωρικό Chocolate Trouble με φιστίκια και καραμέλα. Το Marron Vanille τιμά το κάστανο με λιτή κομψότητα, ενώ το Citrus Apogée δίνει μια καθαρή, λεμονάτη εκδοχή με καλοδουλεμένη οξύτητα, αμύγδαλο και τραγανή crêpe dentelle.

Λεωφόρος Κηφισίας 340, Νέο Ψυχικό, τηλ. 210-6755000

Melissa Define Pastry

Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τότε που ο προπάππους, πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, άνοιξε το πρώτο γαλακτοπωλείο – μια ιστορία που εξελίχθηκε σε αυθεντική γαλλική pâtisserie. Από τις 20 Δεκεμβρίου, οι διάσημοι εορταστικοί κορμοί κλέβουν την παράσταση στις βιτρίνες: Ο κλασικός κάστανο με bitter σοκολάτα guanaja και κρέμα και κομματάκια κάστανου. Ο Pistachio Infinity με μους και κρεμέ από φιστίκι, τραγανό crumble και ωραίο γλάσο. Ο Tonka Citrus με μους τόνκα, κρεμέ πραλίνας και γεμιστό γιούζου. Και ο κορμός με σοκολάτα Araguani 72% από τη Βενεζουέλα και κρέμα passion fruit που ισορροπεί τέλεια την ένταση με την οξύτητα. Λέγεται ότι φέτος θα εμφανιστούν και εκπλήξεις: κορμός με τζιαντούγια, με σαμπάνια και ποιος ξέρει με τι άλλο – σίγουρα κάτι πολύ νόστιμο.

Εθνάρχου Μακαρίου 43, Περιστέρι, τηλ. 210-5711055

Ourse

Ακόμα κι αν ο δρόμος δεν σας βγάλει στη νότια πλευρά της πόλης, αξίζει να πάτε για το Ourse. Εδώ δύσκολα κάτι δεν θα σας κάνει κλικ και στο μάτι και στη γεύση. Μόνο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά (23, 24, 25, 30 και 31η Δεκεμβρίου και 1η Ιανουαρίου), θα βρείτε τους λαχταριστούς –και limited-edition– bûches de Noël σε τέσσερις εκδοχές, από την κλασική μέχρι την πιο απρόσμενη. Ο φρουτένιος κορμός συνδυάζει αέρινη κρέμα βανίλιας Μαδαγασκάρης, δροσερή κρέμα μοσχολέμονου και compote μανταρινιού, ενώ ο διπλός σοκολατένιος παντρεύει σοκολάτα γάλακτος και bitter με μια πλούσια πραλίνα φουντουκιού. Δύο ακόμα παραλλαγές του παραδοσιακού κορμού προσθέτουν μια ευχάριστη ανατροπή: το αφράτο, ζουμερό κέικ σοκολάτας με μους σοκολάτας γάλακτος, καραμελωμένα μύρτιλα και τραγανό chocolate crumble και το αρωματικό lemon cake με μανταρίνι και κρέμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Όλα με την υπογραφή του Δημήτρη Ξενάκη.

Μυστρά 39, Γλυφάδα, τηλ. 212-1067019