Πολλές αναμνήσεις, γέλιο και συγκίνηση είχε το Reunion του Παρά Πέντε. Δεδομένα μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ομιλία της Έφης Παπαθεοδώρου.

Η αγαπημένη Θεοπούλα όλων έγινε αποδεκτή με μια αγκαλιά από τους πρωταγωνιστές της αγαπημένης σειράς και στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Γιώργο Καπουτζίδη για το ρόλο που της έδωσε. Η Έφη Παπαθεοδώρου δεν σταμάτησε όμως εκεί. Δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην αγαπημένη της Σόφι, την Ειρήνη Κουμαριανού που έφυγε από τη ζωή το 2013.

«Έχω θλίψη μέσα μου γιατί έχω χάσει τη Σόφι», είπε η ηθοποιός, κάνοντας τους πάντες να λυγίσουν. «Χάρη στη Σόφι πήρα αυτόν το ρόλο γιατί εκείνη με γνώρισε με τον Γιώργο. Με ενέπνευσε και πολύ μου λείπει, αλλά όπως μου λέει η κόρη της, από κάπου ψηλά μας βλέπει και χαίρεται».