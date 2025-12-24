Σε μια νέα δωρεά, ύψους 1 εκατ. δολαρίων στον φιλανθρωπικό οργανισμό Feeding America, προχώρησε η Τέιλορ Σουίφτ, συνεχίζοντας τη συνήθειά της για ανάλογες κινήσεις, μετά και το mega-bonus στους συνεργάτες της για το Eras Tour.

Ενόψει Χριστουγέννων, η Σουίφτ προχώρησε στη δωρεά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος επιβλέπει ένα δίκτυο τραπεζών τροφίμων, αποθηκών τροφίμων και τοπικών προγραμμάτων σίτισης στην αμερικανική επικράτεια, σύμφωνα και με το ABC.

Υπενθυμίζεται εξάλλου πως η τραγουδίστρια είχε δωρίσει και 5 εκατομμύρια δολάρια στην φιλανθρωπική οργάνωση για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους τυφώνες Helene και Milton, το 2024. Ενώ κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras», η τραγουδοποιός έχει κάνει διακριτικά σημαντικές δωρεές σε τράπεζες τροφίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νέα δωρεά της Τέιλορ Σουίφτ

Και με τη σειρά της η Feeding America μοιράστηκε την είδηση της δωρεάς μέσω μιας δήλωσης της διευθύνουσας συμβούλου της, Claire Babineaux-Fontenoton, στο Instagram στις 23 Δεκεμβρίου.

«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Taylor Swift στην Feeding America. Αυτή την εορταστική περίοδο, η συνεχής υποστήριξή της είναι μια ισχυρή υπενθύμιση του τι είναι δυνατό να επιτύχουμε όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν ένα πλούσιο τραπέζι αυτή την εορταστική περίοδο και όχι μόνο».

