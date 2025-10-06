«Ο δίσκος προέρχεται από την υπερβολικά χαρούμενη, πιο άγρια και δραματική περίοδο της ζωής μου», αποκάλυψε η Τέιλορ Σουίφτ περιγράφοντας το 12ο άλμπουμ της, “The Life of a Showgirl”.

«Το άλμπουμ που ήθελε να κάνει εδώ και πολύ καιρό» σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με τις κριτικές να μην ανταποκρίνονται στη φρενίτιδα.

Η Τέιλορ Σουίφτ σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Το “The Life of a Showgirl” έγινε το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία μόνο μέρα στο Spotify για το 2025, πετυχαίνοντας το ορόσημο αυτό μέσα σε λιγότερο από 11 ώρες.

Την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του το 12ο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ συγκέντρωσε κοντά στα 250 εκατομμύρια streams στο Spotify και έγινε το δεύτερο άλμπουμ με τα περισσότερα streams στην πλατφόρμα σε μία ημέρα, πίσω από το ρεκόρ που κατέχει η ίδια με την προηγούμενη δουλειά της, το “The Tortured Poets Department”.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)



Λίγες μόλις ημέρες πριν από την κυκλοφορία του, το “The Life of a Showgirl” έγινε το πιο “pre-saved” άλμπουμ στην ιστορία της streaming, ξεπερνώντας τα 6 εκατομμύρια προαποθηκεύσεις και καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η ίδια με το προηγούμενο άλμπουμ της.

Έχει κι άλλο. Έσπασε ένα ακόμη δικό της ρεκόρ, καθώς το τραγούδι “The Fate of Ophelia” -το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ και το πρώτο single- έγινε το πιο πολυακουσμένο κομμάτι σε μία ημέρα στην ιστορία του Spotify.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Η Τέιλορ Σουίφτ κατείχε ήδη το ρεκόρ του πιο πολυακουσμένου τραγουδιού μέσα σε μία ημέρα, με το “Fortnight”, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024 και συγκέντρωσε πάνω από 25 εκατομμύρια ακροάσεις. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε την Αντέλ, της οποίας το “Easy on Me” είχε φτάσει σχεδόν τα 20 εκατομμύρια streams τον Οκτώβριο του 2021.

Αν το “The Fate of Ophelia” συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, δεν αποκλείεται να ανταγωνιστεί το “Flowers” της Μάιλι Σάιρους για τον τίτλο του πιο πολυακουσμένου τραγουδιού μέσα σε μία εβδομάδα στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η απογοήτευση των κριτικών

«Το πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι, το “Wood”, περιέχει υπερβολικά προσωπικούς και αδέξιους στίχους, με μεταφορές που παραπέμπουν με χιούμορ αμφιβόλου ποιότητας στο σώμα του Τράβις Κέλσι. Παρά το δικαίωμά της να γράφει για ό,τι θέλει, η συγκεκριμένη γραφή απέχει από την παλαιότερη, πιο εύστοχη στιχουργική της ικανότητα», σημειώνει ο Alexis Petridis στον Guardian.

«Η Τέιλορ Σουίφτ δεν ακούγεται σαν να περνάει καλά. Έχει τον αρχηγό της ομάδας, το διαμαντένιο δαχτυλίδι, τους αφοσιωμένους θαυμαστές που θα αγοράσουν και το επόμενο συλλεκτικό ζακετάκι της κι όμως, το The Life of a Showgirl και η ζωή που περιγράφει μοιάζουν περισσότερο με αγγαρεία παρά με παραμύθι.

Αναλώνεται ξανά σε γνώριμες απογοητεύσεις: ανταγωνισμούς, μεταμέλειες, και τον χρόνο που κυλά απειλητικά. Η βασική αφηγηματική “καινοτομία” είναι η σχέση της με τον αρραβωνιαστικό-παίκτη του NFL και η υπόσχεση ενός “ζήσαν κι αυτοί καλά”, αλλά ούτε η ίδια, ούτε ο ακροατής φαίνεται να πείθεται πως αυτό είναι όντως το “κάτι” που πάντα έψαχνε.

Η Σουίφτ δείχνει πλέον πολύ κυνική για να πουλήσει πειστικά ένα παραμύθι», γράφει ο Spencer Kornhaber στο The Atlantic.

Πίσω από τις λέξεις

Είναι γνωστό ότι η Τέιλορ Σουίφτ αρέσκεται να αφήνει υπονοούμενα με τα τραγούδια της. Είναι γνώριμη η τακτική του κρυφού (ή και όχι) μηνύματος με τους θαυμαστές της να έχουν ήδη σπεύσει να αποκωδικοποιήσουν τους στίχους των νέων τραγουδιών της. Η Σουίφτ αποκάλυψε τη σημασία του “Actually Romantic”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναφέρεται σε μια άλλη ποπ σταρ.

Παρά τη φημολογία που έχει ξεσπάσει στα social media για πιθανή «διαμάχη» με την Charli XCX, η Σουίφτ το περιγράφει ως μια εκλεπτυσμένη ανταπόκριση σε όλη την προσοχή που της έχει δοθεί — ακόμα κι αν είναι αρνητική.

Σύμφωνα με τη Σουίφτ, το κομμάτι αποτελεί «μια ερωτική επιστολή σε κάποιον που σε μισεί», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το όνομα του προσώπου στο οποίο αναφέρεται. Με σαρκαστικό χιούμορ ευχαρίστησε το άτομο για την προσοχή που της έχει δώσει, λέγοντας: «είναι κολακευτικό».

Το τραγούδι φαίνεται να «απαντά» σε μια προηγούμενη σύνθεση της Charli XCX, το “Sympathy is a Knife”, από το άλμπουμ Brat του 2024. Στο τραγούδι εκείνο, η Charli έγραφε πως νιώθει ανασφαλής, εξαιτίας μιας γυναίκας που εμφανίζεται στα παρασκήνια της συναυλίας του συντρόφου της.

«Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν χάνω το μυαλό μου. Μια φωνή μου λέει ότι γελούν, ο Τζορτζ λέει: “Απλώς είσαι παρανοϊκή”», τραγουδά. Ο σύντροφος (και πλέον σύζυγος) της Charli τότε, Τζορτζ Ντάνιελ, είναι ντράμερ του συγκροτήματος «The 1975», του οποίου ο frontman, Matty Healy, είχε σύντομη σχέση με την Τέιλορ Σουίφτ.

Το “Ruin the Friendship” απασχολεί κι αυτό ιδιαίτερα. Οι θαυμαστές διατύπωσαν τη θεωρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- βασισμένοι αποκλειστικά στον τίτλο του τραγουδιού- ότι το “Ruin the Friendship” αφορούσε στην τεταμένη σχέση της με την Μπλέικ Λάιβλι λόγω της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.

Η άμεση απάντηση στις «προβλητικές» και «ξεπερασμένες» φήμες

Σε συνέντευξη που έδωσε στις 6 Οκτωβρίου στον Scott Mills του BBC Radio 2, η Τέιλορ Σουίφτ ρωτήθηκε αν ο δίσκος που μόλις κυκλοφόρησε θα είναι και ο τελευταίος της. «Μην μου πεις ότι αυτός είναι ο τελευταίος σου δίσκος», ρώτησε ο Mills. Η Σουίφτ απέρριψε αμέσως την ιδέα. «Τι; Όχι», απάντησε.

Όταν ο παρουσιαστής ανέφερε ότι ορισμένοι θαυμαστές πίστευαν ότι θα αποσυρθεί μετά τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, η Σουίφτ έδειξε να ενοχλείται. «Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά προσβλητικό.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Οι άνθρωποι δεν παντρεύονται για να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Αγαπώ τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι επειδή αγαπάει αυτό που κάνω. Αγαπάει το πόσο ικανοποιημένη νιώθω όταν δημιουργώ τέχνη και μουσική», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Τράβις: είναι τόσο παθιασμένος με αυτό που κάνει και το γεγονός ότι κι εγώ είμαι παθιασμένη με αυτό που κάνω μας συνδέει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πει: “Είμαι πολύ στεναχωρημένος που συνεχίζεις να ασχολείσαι με τη μουσική”».

Η Σουίφτ συνέχισε αναφερόμενη στο ευρύτερο ζήτημα που κρύβεται πίσω από τις εικασίες των θαυμαστών, εξηγώντας ότι δεν πρέπει να αναμένεται από τις γυναίκες να εγκαταλείψουν την καριέρα τους μόλις παντρευτούν.

«Δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι παντρεύονται», είπε, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή της ότι ο έρωτας και η φιλοδοξία μπορούν να συνυπάρξουν.