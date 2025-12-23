Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι Ρώσοι και Αμερικανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες για να απαλείψουν τα εναπομείναντα «ενοχλητικά» ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όμως τα κύρια θέματα παραμένουν ανεπίλυτα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Για τον λόγο αυτό, όπως υποστήριξε ο Ριαμπκόφ, ένα γύρος διμερών επαφών αναμένεται να πραγματοποιηθεί πάλι στις αρχές της άνοιξης του 2026. Οι δύο χώρες συζητούν τρόπους για να επιλύσουν σειρά διενέξεων που δημιουργούν προβλήματα στη δουλειά των αντίστοιχων πρεσβειών τους, ενώ ο όρος «ενοχλητικά ζητήματα», περιγράφει συνήθως διαφορές όπως οι διπλωματικοί περιορισμοί, ζητήματα που συνδέονται με τις κυρώσεις, τη λειτουργία των πρεσβειών και για άλλα εμπόδια στην ομαλοποίηση των σχέσεων (έλεγχος πυρηνικών κλπ).

Χωριστές οι συζητήσεις για Ουκρανία και Βενεζουέλα

Οι συνομιλίες αυτές είναι χωριστές από τις ρωσοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διαβίβασε εξάλλου στις ΗΠΑ τις ανησυχίες της αναφορικά με τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, δήλωσε επίσης ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η εκστρατεία του Τραμπ για να ασκήσει πίεση στη Βενεζουέλα περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρεται ότι έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών.