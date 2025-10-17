Την κατασκευή ενός σιδηροδρομικού τούνελ που θα ονομαστεί «Πούτιν– Τραμπ», θα περνάει κάτω από τον Βερίγγειο πορθμό και θα ενώνει Ρωσία και ΗΠΑ, με ανάθεση για την κατασκευή του στον Ίλον Μασκ, πρότεινε ο αρμόδιος του Κρεμλίνου για τις επενδύσεις, Κίριλ Ντιμιτρίεφ.

Σήραγγα «ενότητας»

Όπως υποστήριξε, η σήραγγα θα συμβολίζει την «ενότητα», όμως σε πρακτικό επίπεδο θα συνδέει άμεσα τις δύο χώρες και ταυτόχρονα θα απελευθερώσει την εξερεύνηση από κοινού φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση του Ντιμιτρίεφ, που είναι επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου (RDIF) της Ρωσίας, το κόστος της κατασκευής θα ανέρχεται σε 8 δισεκατομμύρια δολάρια, θα χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους» και θα προβλέπει την κατασκευή μιας διαδρομής μήκους 112 χιλιομέτρων, η οποία εκτιμά ότι θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε οκτώ χρόνια.

Παλιό το όραμα

Όπως ανέφερε στην σχετική του ανάρτηση στο X: «Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ- Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου πορθμού αντανακλά ένα όραμα που υπάρχει καιρό, από τον σιδηρόδρομο Σιβηρίας- Αλάσκας του 1904 έως το σχέδιο της Ρωσίας που παρουσιάστηκε το 2007. Το RDIF έχει μελετήσει τις υπάρχουσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός σιδηροδρόμου ΗΠΑ- Καναδά- Ρωσίας- Κίνας, και είναι έτοιμη να υποστηρίξει την πιο βιώσιμη από αυτές».

«Να πάρει το έργο ο Μασκ»

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει αναπτύξει μια θερμή σχέση με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, έχει προτείνει στο παρελθόν αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες να συμμετάσχουν σε ρωσικά έργα στην Αρκτική και τώρα πρότεινε η σήραγγα να κατασκευαστεί από την The Boring Company, μια αμερικανική εταιρεία κατασκευής σηράγγων που ανήκει στον πλουσιότερο άνθρωπο και πρώην σύμμαχο του Τραμπ, Ίλον Μασκ.

Όπως έγραψε ο Ντιμιτρίεφ: «Φανταστείτε να συνδέετε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, την Αμερική και την Αφρο-Ευρασία με τη σήραγγα Πούτιν-Τραμπ – μια σύνδεση 70 μιλίων (112 χλμ) που συμβολίζει την ενότητα. Κανονικά το κόστος είναι πάνω από 65 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως η τεχνολογία της @boringcompany θα μπορούσε να το μειώσει σε λιγότερο από 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ας χτίσουμε ένα μέλλον μαζί».

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.” With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Ο Ντιμιτρίεφ ανέφερε ότι ένα σχέδιο για μια «Γέφυρα Παγκόσμιας Ειρήνης Κένεντι-Χρουστσόφ» πάνω από τον πορθμό είχε προταθεί κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Δημοσίευσε ένα σκίτσο από εκείνη την εποχή της διαδρομής που θα μπορούσε να ακολουθήσει, με ένα γραφικό που δείχνει τη διαδρομή που θα μπορούσε να ακολουθήσει η νέα σήραγγα.

«Το RDIF έχει ήδη επενδύσει και κατασκευάσει την πρώτη σιδηροδρομική γέφυρα Ρωσίας-Κίνας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε περισσότερα και να συνδέσουμε τις ηπείρους για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία. Ήρθε η ώρα να συνδέσουμε τη Ρωσία και τις ΗΠΑ», ανέφερε στη σχετική του ανάρτηση.