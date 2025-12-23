Ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης, σε πολλές περιοχές της Αθήνας συνεχίζουν μικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, με στόχο την εφαρμογή της νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος και της διάθεσης αλκοόλ σε ανηλίκους. Την Παρασκευή και το Σάββατο, 12 και 13 Δεκεμβρίου, έγιναν έλεγχοι σε καταστήματα των περιοχών Βοτανικός, Γκάζι, Κεραμεικός, Θησείο, Πετράλωνα, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι και Κουκάκι.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι θα ενταθούν τις ημέρες των εορτών. «Οι σφραγίσεις καταστημάτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, αλλά, δυστυχώς, από μόνες τους δεν επαρκούν για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, ιδιαίτερα στους χώρους ψυχαγωγίας», είπε, σημειώνοντας ότι ενεργοποιείται κάθε διαθέσιμος μηχανισμός για τον περιορισμό περιστατικών που ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως εκείνα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, μετά και τα τελευταία δραματικά περιστατικά με θύματα ανηλίκους.

Οι έλεγχοι

Την προηγούμενη εβδομάδα ελέγχθηκαν συνολικά 24 επιχειρήσεις, διαπιστώθηκαν 14 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 19.600 ευρώ.

Συγκεκριμένα κατά τους επιτόπιους ελέγχους επιβλήθηκαν:

Δύο πρόστιμα ύψους 4.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων, για μη λήψη λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση σταχτοδοχείων) στον εσωτερικό τους χώρο (1Χ4.000€ και 1Χ500 ευρώ).

Πέντε πρόστιμα ύψους 13.500 ευρώ σε υπεύθυνους επιχειρήσεων επιχείρησης, για την ανοχή σε καπνιστές.

Έξι πρόστιμα ύψους 600 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα, για την παράβαση του καπνίσματος σε χώρο που απαγορεύεται το κάπνισμα (6Χ100 ευρώ).

Ένα πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ σε υπεύθυνο επιχείρησης για την είσοδο και παραμονή ανηλίκων που είχαν συμπληρώσει το 17ο έτος ηλικίας.

Αύξηση ελέγχων μέσα στο ΄25

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων διεξήγαγε 1.439 ελέγχους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας κατά το 2023. Κατά το 2025 οι έλεγχοι αυξήθηκαν, αφού ξεπέρασαν τους 1.900, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 120 παραβάσεις.

Οι έλεγχοι των μικτών κλιμακίων πρόκειται να συνεχιστούν, ενώ θα ενταθούν ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών.