Αγωγή κατά της Κατερίνας Σολωμού έκανε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκε η κριτική που άσκησε το μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠαΣοΚ στον ίδιο και το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για προσπάθεια του Δημητριάδη να «φιμώσει και να τρομοκρατήσει» τους πολιτικούς του αντιπάλους. Παράλληλα, επιτέθηκε ξανά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση του ΠαΣοΚ

«Ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, κοινοποίησε αγωγή στο μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠαΣοΚ, Κατερίνα Σολωμού για την πολιτική κριτική, που άσκησε στον ίδιο και το Μέγαρο Μαξίμου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Είναι προφανές πως ο κ. Δημητριάδης προσπαθεί να φιμώσει πολιτικά και να τρομοκρατήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Παραγνωρίζει πως ο Πρωθυπουργός έχει αποδεχθεί τις ευθύνες του κ. Δημητριάδη εξαναγκάζοντας τον σε παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις, που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές.

Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και του predator.

Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πήρε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ.

Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ.

Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που σιωπά για τις αποκαλύψεις στη δίκη του predator για χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator.

Δεν είναι τυχαίο ότι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του Προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών».