Το νέο τεύχος του Vita κυκλοφορεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

Το Vita του Ιανουαρίου είναι εδώ και φέρνει μαζί του όλα όσα θα αλλάξουν την ευεξία μας το 2026 και αξιοποιεί την ισχύ του «fresh start effect», τη δύναμη των νέων ξεκινημάτων, για να μετατρέψουμε τους στόχους μας σε πράξη.

Το τεύχος χαρτογραφεί τα trends της ευεξίας για τη νέα χρονιά και αναλύει τις εξελίξεις στην υγεία που θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, με γνώση, ρεαλισμό και επιστημονική ακρίβεια.

Ένας πλήρης οδηγός για να αλλάξουμε τη ζωή μας με ουσιαστικά, πρακτικά βήματα:

Χτίζουμε νέες, υγιεινές συνήθειες βήμα-βήμα, χωρίς υπερβολές

Μαθαίνουμε πώς να αποφύγουμε τις ασθένειες των γονιών μας

Προστατεύουμε τη μέση μας πριν μας το υπενθυμίσει

Ανακαλύπτουμε τι είναι το «σύνδρομο της καμπίνας» και αν υποφέρουμε κι εμείς από αυτό

Βάζουμε στο μικροσκόπιο το σαγκουίνι και το πορτοκάλι και βρίσκουμε τις διαφορές τους

Θωρακίζουμε τον οργανισμό μας απέναντι στη «σούπερ γρίπη»

Στο εξώφυλλο του τεύχους η Ηλιάνα Μαυρομάτη, η αγαπημένη ηθοποιός της σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», μιλά για τον ρόλο της και αποκαλύπτει τι θα ήθελε να της φέρει η νέα χρονιά. Η κόρη του Βασίλη Μαυρομάτη και της Λίλας Καφαντάρη χαράζει τη δική της πορεία και συνεχώς αναζητά τρόπους να εξελίσσεται.

Το νέο Vita της είναι ένας οδηγός για να ξεκινήσει η χρονιά μας με υγεία, ευεξία και νέες προοπτικές.

Καλή Χρονιά