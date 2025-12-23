Το εορταστικό τεύχος του HELLO κυκλοφορεί αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα με μια μεγάλη αποκλειστικότητα.
Ο Ροντινέι Μαρσέλο ντε Αλμέιντα, ο βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μας υποδέχεται στο σπίτι του και μας συστήνει την οικογένειά του σε μια αποκλειστική φωτογράφιση και συνέντευξη.
The Chasers: Οι πέντε κυρίαρχοι της γνώσης μιλούν για το επιτυχημένο παιχνίδι του MEGA.
Ροντ Στιούαρτ και Νόβακ Τζόκοβιτς σε χαλαρές στιγμές στην Αθήνα.
Κέιτ Μίντλετον: Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι η πιο καλοντυμένη γαλαζοαίματη.
Ακόμα, μόδα και ομορφιά για λαμπερές εμφανίσεις.
Γιορτινό μενού από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.
HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό!
Κυκλοφορεί στα περίπτερα.