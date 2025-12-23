Η αντίστροφη μέτρηση για το πλέον αναμενόμενο και νοσταλγικό Reunion της ελληνικής τηλεόρασης ξεκίνησε! Η λαμπερή βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), παίρνουν ξανά θέση στη μικρή οθόνη και είναι έτοιμοι να μας χαρίσουν νέες σκηνές γέλιου. Η πεντάδα του «Στο Παρά Πέντε» επιστρέφει για να μας αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να μας εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας.

Στη διάρκεια αυτής της μοναδικής βραδιάς, οι πέντε πρωταγωνιστές, μαζί με ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, αναλαμβάνουν να μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας ανέκδοτες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων.

Δείτε το νέο trailer:

