Οι γιορτές για τους περισσότερους είναι η πιο όμορφη περίοδος του χρόνου, που πόλεις και σπίτια φοράνε τα καλά τους, δημιουργώντας μια ιδανική ατμόσφαιρα χαράς. Ισχύει όμως για όλους τους συνανθρώπους μας αυτό;

Υπάρχουν αρκετές στιγμές μέσα στις γιορτές που τελικά ξεπερνούν τα λαμπερά φώτα, τα στολισμένα τραπέζια και τις γνώριμες μυρωδιές από την κουζίνα. Είναι εκείνες οι μικρές, ουσιαστικές πράξεις που μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματικά Χριστούγεννα: προσφορά, φροντίδα και αλληλεγγύη.

Σε αυτό ακριβώς το πνεύμα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς με την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης», μια δράση που έχει καταφέρει να συνδέσει το γιορτινό τραπέζι με τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Με μόλις 3,99€, ο καθένας μπορεί να προσφέρει χαρά, ελπίδα και στήριξη σε συνανθρώπους μας, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να είναι ουσιαστική.

Φέτος, το «Δώρο Αγάπης» αποκτά έναν ξεχωριστό επετειακό χαρακτήρα, καθώς η ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνει τις δυνάμεις της με το Make–A–Wish Ελλάδος. Με κάθε αγορά του «Δώρου Αγάπης», στηρίζουμε το πολύτιμο έργο του οργανισμού και συμβάλλουμε στο να γίνουν πραγματικότητα οι ευχές παιδιών που νοσούν σοβαρά, ευχές που έχουν τη δύναμη να φωτίσουν δύσκολες στιγμές και να χαρίσουν χαμόγελα εκεί που χρειάζονται περισσότερο.

Το φετινό κουτί περιλαμβάνει και κάτι παραπάνω: τη «Συνταγή Αγάπης» με την υπογραφή του γνωστού σεφ Άκη Πετρετζίκη, μαζί με τα βασικά υλικά για την παρασκευή της.

Συγκεκριμένα, το «Δώρο Αγάπης» περιέχει:

ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα

ΑΒ Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο

WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο απαλό

ΑΒ ατομικός χυμός πορτοκάλι

Αυτό το κουτί μεταφέρει κυρίως ένα βαθύτερο μήνυμα: ότι η αγάπη, όταν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται.

Πολλοί τρόποι να προσφέρεις

Η πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης» μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε πώς θέλουμε να προσφέρουμε. Μπορούμε είτε να δωρίσουμε το κουτί απευθείας σε κάποιον που γνωρίζουμε ότι το χρειάζεται, είτε να το τοποθετήσουμε στα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων που βρίσκονται στα 260 καταστήματα ΑΒ σε όλη τη χώρα. Η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει ώστε όλα τα κουτιά να φτάνουν σε οικογένειες και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη, διασφαλίζοντας ότι κάθε προσφορά πιάνει τόπο.

Παράλληλα, το «Δώρο Αγάπης» είναι διαθέσιμο και online μέσω του AB e-shop, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν να στηρίξουν τη δράση, εύκολα και άμεσα.

Όταν το φαγητό γίνεται γέφυρα ανθρώπων

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, το φαγητό δεν είναι απλώς καθημερινή ανάγκη αλλά κυρίως ένας τρόπος σύνδεσης, φροντίδας και αγάπης. Εδώ και δεκαετίες, η εταιρεία βρίσκεται με συνέπεια στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, προσφέροντας ποιότητα, ζεστή εξυπηρέτηση και πλούσια ποικιλία μέσα από ένα εκτενές δίκτυο άνω των 600 καταστημάτων σούπερ μάρκετ, αλλά και μέσω του AB e-shop. Με σταθερό στόχο να προσφέρει «Όλα και κάτι παραπάνω», η ΑΒ κάνει την εμπειρία των αγορών πιο απλή, σύγχρονη και ανθρώπινη.

Το «Δώρο Αγάπης» είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική έκφραση αυτής της φιλοσοφίας.

Ένα μικρό κουτί με μεγάλη αξία, που μας θυμίζει ότι τις γιορτές και όχι μόνο, είναι ωραίο να ψωνίζεις από ένα μέρος που σε γνωρίζουν, που εμπιστεύεσαι και που σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις το καλό, πράξη.

Γιατί, τελικά, τα Χριστούγεννα δεν μετριούνται με όσα έχουμε στο τραπέζι μας, αλλά με όσα είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε. Και το «Δώρο Αγάπης» είναι ένας απλός, αληθινός τρόπος να το κάνουμε.

Πληροφορίες:

Δώρο Αγάπης: www.ab.gr/xmas-shop/doro-agapis