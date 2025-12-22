Aξιωματικός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που ανήκε σε υποστράτηγο ανατινάχθηκε στη Μόσχα. Ο Φανίλ Σαρφάροφ ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή ενός κτιρίου κατοικιών γύρω στις 7 το πρωί. Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.

Ο 56χρονος οδηγός υπέστη πολλαπλά κατάγματα και τραύματα από θραύσματα, και κατέληξε αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες εκδοχές για τη δολοφονία. Μία από αυτές αφορά την πιθανή εμπλοκή των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών.