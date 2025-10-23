Έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ στη Ρωσία, περίπου 1.600 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS αναφέρει ότι από την έκρηξη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί άλλοι 18 ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους. Πέντε από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αιτία της έκρηξης δεν έχει προς το παρόν εξακριβωθεί, ενώ οι ρωσικές αρχές λένε ότι οι πληροφορίες για ουκρανικό drone δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε μετά την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους της πόλης ή τις πολιτικές εγκαταστάσεις.

Ten dead in blast at Russian munitions plant in Urals – reports Witnesses described seeing explosions and a fireball at the Plastmass military plant in Kopeisk.https://t.co/5VCg3TxA2g pic.twitter.com/MOtX64cw8h — Cornelius (@cornelius_cen) October 23, 2025