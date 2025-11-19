Βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη, υπέστησαν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και οι κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, τόσο από τα αριστερά τους όσο και από την ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να χάσουν πόλεις που θεωρούνταν παραδοσιακά προπύργια του κόμματος, συμπεριλαμβανομένης -για πρώτη φορά από το 1903- της Κοπεγχάγης.

Ο πρωθυπουργός σε μήνυμα της αφού ανέλαβε την ευθύνη για το απογοητευτικό για το κόμμα της αποτέλεσμα, υποστήριξε πως: «Περιμέναμε απώλειες, αλλά η πτώση φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από ό,τι αναμέναμε. Αυτό, φυσικά, δεν είναι ικανοποιητικό».

Το κόστος στέγασης βασικό θέμα

Παρά τα αποτελέσματα αυτά, οι Σοσιαλδημοκράτες συνεχίζουν να παραμένουν το πιο δημοφιλές κόμμα της Δανίας, εξασφαλίζοντας περίπου το 23% όλων των ψήφων, όμως η υποστήριξη τους μειώθηκε σε 87 από τους 98 δήμους της χώρας.

Τα παραπάνω έρχονται την ώρα που η χώρα προβλέπεται να διεξάγει βουλευτικές εκλογές μέσα στον επόμενο χρόνο, γεγονός που σίγουρα θα πιέσει την Φρέντερικσεν να λάβει δραστικές πρωτοβουλίες και πιθανότατα να αλλάξει κατεύθυνση σε μια σειρά από σημαντικές πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.

Το νούμερο ένα θέμα για τους ψηφοφόρους καθ’ όλη την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και για το οποίο κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει σοβαρά μέτρα, είναι το κόστος στέγασης, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πρωτεύουσα της χώρας οι τιμές των ακινήτων για στέγαση αυξήθηκαν κατά 20% μέσα σε έναν χρόνο. Το ποσοστό που ψήφισε Σοσιαλδημοκράτες στις τοπικές εκλογές ανήλθε μόλις σε 12,7% από το σύνολο των δημοτών που ψήφισαν.

Η άνοδος των Σοσιαλιστών

Αυτό σημαίνει πως η υποψήφια των Σοσιαλδημοκρατών, Περνίλε Ρόζενκραντς–Τάιλ, θα είναι η πρώτη υποψήφια του κόμματος που δεν θα συμμετέχει καν στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της νέας τοπικής κυβέρνησης, από το 1903. Η υποψήφια του Σοσιαλιστικού Λαϊκού Κόμματος (SF) Σίσε Μαρί Βέλινγκ θα είναι η νέα δήμαρχος της Κοπεγχάγης, ηγούμενη μιας «πράσινης και προοδευτικής πλειοψηφίας».Το κόμμα της συγκέντρωσε συνολικά 17.9% της ψήφου.

Η Βέλινγκ όρισε τη Λίνε Μπάρφωντ, της οποίας η Κόκκινο-Πράσινη Συμμαχία εξασφάλισε τη μία στις πέντε ψήφους στην πρωτεύουσα (συνολικά 22,1%), ως υπεύθυνη περιβάλλοντος της Κοπεγχάγης, θέλοντας να στείλει ένα σήμα πως οι νέες Αρχές της Κοπεγχάγης δεν έχουν καμία διάθεση να υπαναχωρήσουν σε ζητήματα περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Στροφή της κυβέρνησης δεξιά, νίκες της ακροδεξιάς

Πέρα από την πρωτεύουσα, οι Σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν σκληρές ήττες σε παραδοσιακά προπύργια όπως το Φρεντερικσχάβν, όπου η υποστήριξη προς το κόμμα μειώθηκε στο μισό. Το ακροδεξιό κόμμα ΔανοΊ Δημοκράτες (DD) τα πήγε καλά σε αγροτικούς δήμους στη Γιουτλάνδη και κέρδισε περισσότερες έδρες από τον αριθμό των υποψηφίων που είχε σε μέρη όπως το Λόλαντ.

Πέρα από συζητήσεις για κλασικά αστικά ζητήματα όπως οι πολιτικές κινητικότητας και η πρόσβαση σε πράσινους χώρους, οι τοπικές εκλογές θεωρήθηκαν ως δημοψήφισμα για τη δεξιά στροφή που έχουν πάρει οι Σοσιαλδημοκράτες σε εθνικό επίπεδο. Βάσει των αποτελεσμάτων, οι ψηφοφόροι των μεγάλων πόλεων φαίνεται να δυσανασχετούν με τη σκληρή στάση της Φρέντερικσεν στο μεταναστευτικό και την προθυμία της να συμμαχήσει με οικονομικά φιλελεύθερα κόμματα.