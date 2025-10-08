Την επιθυμία του για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα μάλιστα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει τις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας, εξέφρασε σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, πρωθυπουργός της αυτοδιοικούμενης δανικής περιοχής.

Η ομιλία του Νίλσεν ήταν η πρώτη ομιλία ηγέτη της Γροιλανδίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιστορικά, η οποία, όπως είπε ο ίδιος, ήρθε προς το τέλος «μιας δραματικής χρονιάς για τη Γροιλανδία».

«Η Γροιλανδία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη Γροιλανδία»

«Ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει γρήγορα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Νίλσεν, χωρίς να αναφέρει άμεσα την επιθετικότητα του Αμερικανού προέδρου. «Η Γροιλανδία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη Γροιλανδία».

Αποκαλώντας την ΕΕ «έναν ακλόνητο φίλο… στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε αυτή τη στιγμή», ο Νίλσεν αναφέρθηκε στα τεράστια αποθέματα σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών του νησιού, τα οποία, όπως είπε, έχουν τη δυνατότητα να «μετατοπίσουν τις παγκόσμιες ισορροπίες και τις ισορροπίες ασφαλείας» και είναι ώριμα για επενδύσεις.

«Η Γροιλανδία είναι έτοιμη να κινηθεί από κοινού με την ΕΕ για να επιταχύνει τον ρυθμό των επενδύσεων», τόνισε, προσθέτοντας ότι το νησί αναζητά επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε έργα «που σχετίζονται με υποδομές και πρώτες ύλες».

Ο Νίλσεν, ο οποίος φορούσε μπλε ανορακ ενώ απευθυνόταν στους ευρωβουλευτές, σημείωσε ότι ένας τομέας διαφωνίας κατά το παρελθόν ήταν η εμπορική απαγόρευση της ΕΕ για τα προϊόντα φώκιας, η οποία, όπως είπε, είχε βλάψει τη βιομηχανία κυνηγιού φώκιας της χώρας του. Μετά το τέλος της ομιλίας του δεν ήταν λίγοι οι ευρωβουλευτές που σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Οι εντονότεροι διπλωματικοί δεσμοί Γροιλανδίας και ΕΕ

Η Γροιλανδία και η ΕΕ έχουν εντείνει τους διπλωματικούς τους δεσμούς από τότε που ξεκίνησαν οι επιθετικές δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες έλαβαν χώρα στην αρχή του έτους, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων ή τη χρήση οικονομικής πίεσης για την κατάληψη του νησιού.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ, δήλωσε στο POLITICO, τον Μάιο, ότι το νησί ενδιαφέρεται να διερευνήσει μια πιο ισχυρή εμπορική συνεργασία με την ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και των κρίσιμων ορυκτών – πόρων που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιθυμεί.

Ωστόσο, ο Νίλσεν έσπευσε να διευκρινίσει στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία του ότι η Γροιλανδία δεν θα επιδιώξει να επανενταχθεί πλήρως στο μπλοκ. Το νησί αποχώρησε από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, πρόδρομο της ΕΕ, το 1985 μετά από δημοψήφισμα. Ενώ οι πολίτες του κατέχουν δανικά και επομένως ευρωπαϊκά διαβατήρια, η Γροιλανδία παραμένει εκτός Ένωσης.

«Δεν πρόκειται να ενταχθούμε σε άλλη χώρα»

«Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω: Δεν πρόκειται να ενταχθούμε σε άλλη χώρα… Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κανένα σχέδιο να γίνουμε μέλος της ΕΕ», πρόσθεσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Ενώ ο Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό σιωπήσει για τη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε την Τρίτη ότι κάποια μέρα θα επιστρέψει, προσθέτοντας ότι η Κοπεγχάγη και το Νούουκ δεν έχουν την πολυτέλεια να «αναπνεύσουν με ανακούφιση».

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από την ομιλία του, ο Νίλσεν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Γροιλανδία είναι ανοιχτή σε περαιτέρω συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε: «Πρέπει να γίνεται με αμοιβαίο σεβασμό, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο» και κάλεσε την Ουάσινγκτον να υιοθετήσει «σεβαστικό τόνο».