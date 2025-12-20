Τα μπλόκα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής θα παραμείνουν, όπως όλα δείχνουν και τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, όπως έχουν αναφέρει αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλώντας στο «Βήμα», σκοπός τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό που θα θέλει να ταξιδέψει. Ήδη από πριν το τέλος της σύσκεψης στις Σέρρες, την Πέμπτη, είχε γίνει γνωστό ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους, αλλά θα «κάνανε στην άκρη», για να διέρχεται ο κόσμος.

Αναλυτικότερα, το Σαββατοκύριακο οι Εθνικές Οδοί αναμένεται να ανοίξουν, καθώς και τα διόδια. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» οι εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα παραγωγής σκοπεύουν να σηκώσουν και τις μπάρες, ώστε όσοι περνάνε να μη χρειάζεται να πληρώνουν. Ταυτόχρονα όμως, ο αγώνας των αγροτών θα κλιμακωθεί, αφού σχεδιάζουν να «κλείσουν» και τους παρακαμπτήριους δρόμους για τα εμπορικά οχήματα.

Τη Δευτέρα θα υπάρξουν διασκέψεις εντός των μπλόκων, για το πώς θα κινηθούν σε τοπικό επίπεδο, αλλά και πώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, προκειμένου να πιέσουν περισσότερο την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκπλήρωση των αιτημάτων τους.

Συσκέψεις για κλιμάκωση στα μπλόκα

Από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα, αυτές οι συσκέψεις εντός του κάθε μπλόκου χωριστά είναι πυρετώδεις, καθώς υπάρχουν πολλές προτάσεις που «έχουν πέσει στο τραπέζι». Υπάρχουν σκέψεις για έναν «γενικό αποκλεισμό σε λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια», αλλά και «να πετάξουν κοπριά, σανό και ψόφια ζώα έξω από γραφεία βουλευτών, ακόμη και στο κτήριο που στεγάζεται ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών στη Θεσσαλονίκη».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρώντας σε διακοπές της κυκλοφορίας, τόσο στις εισόδους όσο και στις εξόδους των τελωνείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους για συγκεκριμένες ώρες.

Το επόμενο διάστημα, αναμένεται να υπάρχουν έντονες κινητοποιήσεις, αλλά και διευκόλυνση προς τους πολίτες.