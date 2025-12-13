Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σήμερα στην Παλμύρα της Συρίας, καθώς υποστήριζαν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και Αμερικανός αξιωματούχος είχαν τονίσει πως Αμερικανοί και Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σήμερα όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον κοινού περιπόλου που πραγματοποιούσαν αμερικανικές και συριακές δυνάμεις στην Παλμύρα.

Το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, τόνισε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε.