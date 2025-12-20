Στη Θεσσαλονίκη μετέβη σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, όπου συμμετείχε σε ημερίδα της οικονομικής e-εφημερίδας voria.gr και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές που εξελίσσονται, καθοριστικός παράγοντας των οποίων είναι η ενέργεια. Όπως είπε, η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις αλλαγές αυτές, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση της και την οικονομική και πολιτική σταθερότητα. Αναφερόμενος στις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες, υπογράμμισε αυτές έχουν εθνικό χαρακτήρα. «Απαιτείται η μέγιστη εθνική συνεννόηση για να ενισχύσουμε τις συμφωνίες αυτές. Καλό θα ήταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην τις επιλέξουν ως μέρος της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης», είπε χαρακτηριστικά.

Παπασταύρου για τις συμφωνίες

Τόνισε, δε, ότι οι συμφωνίες ήταν αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, χαρακτηρίζοντας καθοριστική τη συμβολή της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την υλοποίηση του. Συγκεκριμένα, είπε ότι «αυτές οι ενεργειακές συμφωνίες δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν επειδή υπήρχε αρχή, μέση και τέλος σχεδιασμού». «Πιστεύω ότι είναι μια εθνική επιτυχία, είναι μια επιτυχία της χώρας μας. Το να αρνηθώ την θεσμική αναγνώριση της συμμετοχής όλων όσων συμμετείχαν στον σχεδιασμό θα ήταν λάθος. Αντίστοιχα, όμως, οφείλει να αναγνωριστεί ότι ήταν η αποφασιστικότητα και οι ενέργειες της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κατάφερε μετά από τόσα χρόνια να κάνει τον σχεδιασμό πράξη», επεσήμανε εμφατικά.

Η συνάντηση με Αγγελούδη

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης με τον Δήμαρχο, κ. Στέλιο Αγγελούδη, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προοπτικές που ανοίγονται για την πόλη με την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής σε ενεργειακό κόμβο, καθώς και ζητήματα χωροταξίας, δημιουργίας θέσεων στάθμευσης και αστικών αναπλάσεων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών.

Πηγή: ot.gr