Συνολικά τέσσερις ώρες και κάτι διήρκησε η ετήσια συνέντευξη Τύπου του Βλαντίμιρ Πούτιν, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, όμως κατά γενική ομολογία πέραν των διαφόρων επικοινωνιακών τρικ του πρόεδρου για τα μέσα ενημέρωσης και το εσωτερικό ακροατήριο, δεν επεφύλασσε και ιδιαίτερες εκπλήξεις ως προς το περιεχόμενό της.

Μια από τα ίδια από Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας για ακόμη μια φορά εμφανίστηκε να επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της κυβέρνησης του για όλα τα θέματα, τόσο για την Ουκρανία, όσο και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη. Κατά την διάρκεια της συνέντευξής του, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι βασικές θέσεις της Ρωσίας παραμένουν αμετάβλητες και, όπως είπε, είναι γνωστές εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Όπως ανέφερε, η Ρωσία επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά μόνο με βάση τις αρχές που έχει ήδη παρουσιάσει, τις οποίες χαρακτήρισε ως απαραίτητες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών του πολέμου. Από την πλευρά της, η Ουκρανία θεωρεί αυτές τις θέσεις υπερβολικές και ταπεινωτικές, καθώς συνεπάγονται σημαντικές παραχωρήσεις. Ο ίδιος, ωστόσο, φάνηκε να υπερασπίζεται τη ρωσική θέση, δείχνοντας χάρτη στον οποίο απεικονίζονταν όχι μόνο η Κριμαία, αλλά και οι τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που η Ρωσία προσάρτησε από το 2022: το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Για τον πόλεμο κατηγορεί την Ουκρανία

Σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, η πρωτοβουλία των κινήσεων βρίσκεται πλέον στην πλευρά «των λεγόμενων δυτικών αντιπάλων, της ηγεσίας του Κιέβου και των ευρωπαϊκών χωρών που τη στηρίζουν». Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εκείνη που απορρίπτει μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης, αν και αναγνώρισε ότι διακρίνει ορισμένα σημάδια προθυμίας για διάλογο.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε επίσης ότι η Μόσχα δεν φέρει ευθύνη για τις ανθρώπινες απώλειες, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν η Ρωσία εκείνη που ξεκίνησε τον πόλεμο, αποδίδοντας την ευθύνη στις ουκρανικές αρχές.

Τέλος, επανέλαβε τη γνωστή ρωσική θέση για το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η επέκτασή του προς Ανατολάς παραβίασε διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη, εφόσον αντιμετωπίζεται με σεβασμό, τονίζοντας ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε συνεργασία με τη Δύση, υπό όρους ισοτιμίας.

Σκληρό «φλερτ» στον Τραμπ

Ο Πούτιν για άλλη μια φορά αναφέρθηκε θετικά στον Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι καταβάλλει, όπως είπε, σοβαρές και ειλικρινείς προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Αναφέρθηκε μάλιστα στη συνάντησή τους τον Αύγουστο στο Άνκορατζ της Αλάσκας, λέγοντας ότι η Ρωσία προχώρησε σε ορισμένους –χωρίς να τους διευκρινίσει– συμβιβασμούς, τους οποίους αποδέχθηκε ο Τραμπ. Εξέφρασε ακόμη τη στήριξή του στη νομική προσφυγή του πρώην Αμερικανού προέδρου κατά του BBC.

Σημείωσε επίσης ότι στο κείμενο της αμερικανικής στρατηγικής η Ρωσία δεν κατονομάζεται ως η βασική απειλή -θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα προς το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη-, ενώ υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν σε ολόκληρο το μέτωπο στην Ουκρανία, ισχυρισμός που το Κίεβο αμφισβητεί.