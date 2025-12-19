«Δεν βλέπουμε την Ουκρανία έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, εμείς είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να τελειώσει η σύγκρουση με ειρηνικά μέσα», υποστήριξε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί με στόχο να παρουσιάσει τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κερδίζουν συνεχώς εδάφη στο Ντονμπάς αναφέροντας μάλιστα ότι κατέλαβαν την πόλη Χουλιαϊπόλε.

Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη.

Δείτε LIVE εικόνα: