Σε σκληρό τόνο, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε την δική του απάντηση στα όσα συζητήθηκαν στο Βερολίνο, αλλά και ξεκαθάρισε τις θέσεις της Ρωσίας, όσον αφορά σε μια σειρά από ζητήματα κρίσιμης σημασίας για την κατάσταση στην Ουκρανία, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά και την συμφωνία ειρήνης που συζητείται.

Μιλώντας στην ετήσια συνεδρίαση του συμβουλίου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία θα θέσει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τους πρώτους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς τύπου Oreshnik πριν από το τέλος του έτους, ενώ τα οπλικά συστήματα Burevestnik και Poseidon θα διασφαλίσουν τη στρατηγική ισορροπία και την ασφάλεια της Ρωσίας για τις επόμενες δεκαετίες.

Αυστηρά μηνύματα σε Κίεβο και Ευρώπη

Όπως ανέφερε σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία: «Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και επαγγελματισμού, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τη στήριξη που παρέχουν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία».

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι εάν το Κίεβο αρνηθεί να συζητήσει σοβαρά το ζήτημα, η Ρωσία θα επιτύχει την «απελευθέρωση των εδαφών» με στρατιωτικά μέσα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «ψέματα και ανοησίες» τους ισχυρισμούς περί ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, ευρωπαίοι πολιτικοί εντείνουν «τον βαθμό της υστερίας» και καλλιεργούν φόβους στους πολίτες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη. Όπως υποστήριξε η Ρωσία θέλει αμοιβαία συνεργασία τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τις Ευρωπαϊκές χώρες. Όπως υπογράμμισε, «καλωσορίζουμε την πρόοδο στον διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες». Όπως πρόσθεσε: «Εάν η άλλη πλευρά δεν επιθυμεί τη διπλωματία, η Ρωσία θα πετύχει την απελευθέρωση των ιστορικών της εδαφών με στρατιωτικά μέσα, οι στόχοι της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης (σ.σ. του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας) θα επιτευχθούν με βεβαιότητα».

Τι δήλωσε ο υπουργός Άμυνας

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ ανέφερε ότι ο αριθμός των απελευθερωμένων οικισμών και των τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους το 2025 ξεπερνά κατά περίπου ένα τρίτο τα αντίστοιχα στοιχεία του 2024.

Ο Μπελοούσοφ πρόσθεσε ότι η αποτελεσματικότητα των ρωσικών πληγμάτων ανέρχεται περίπου στο 60%, ποσοστό που, όπως είπε, είναι σημαντικά υψηλότερο από την αποτελεσματικότητα των επιθέσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τον ίδιο η αύξηση του προϋπολογισμού του ΝΑΤΟ για την άμυνα καταδεικνύει ότι η Δύση ετοιμάζεται για πόλεμο με την Ρωσία.