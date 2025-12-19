Το νέο υπόγειο δημοτικό πάρκινγκ, στην πλατεία Κοτζιά, το οποίο είναι το μεγαλύτερο από τα τρία δημοτικά που λειτουργούν στην Αθήνα, εγκαινίασε το πρωί της Παρασκευής (19/12) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο νέος χώρος διαθέτει 500 θέσεις στάθμευσης και παραδόθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων), η οποία ανέλαβε την αναβάθμιση και τη λειτουργία του.

Δωρεάν το πρώτο 2ωρο

«Το δημοτικό πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά επιστρέφει ανακαινισμένο στους πολίτες. Δίνουμε μία ανάσα σε όσους κυκλοφορούν στην Αθήνα. Βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στο ιστορικό κέντρο, στην πράξη. Παράλληλα, στηρίζουμε την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες. Για να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τον νέο χώρο, προσφέρουμε δωρεάν τις δύο πρώτες ώρες στάθμευσης μέχρι το τέλος του μήνα, ενόψει της εορταστικής περιόδου. Τα έργα ουσίας συνεχίζονται, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρο Καραούλη, η δημοτική Αρχή στηρίζει έμπρακτα τους δημότες, προσφέροντας 15% έκπτωση για τις μόνιμες θέσεις. Παράλληλα, διευρύνεται η λειτουργία του χώρου, προβλέποντας θέσεις δωρεάν στάθμευσης για τους χρήστες ποδηλάτων.

Νέος χώρος στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας

Ο σταθμός της πλατείας Κοτζιά βρίσκεται στην ομώνυμη ιστορική πλατεία της Αθήνας. Με είσοδο από τις οδούς Λυκούργου και Απέλλου ή Σοφοκλέους και Στρέιτ, εκτείνεται σε τρία υπόγεια επίπεδα και είναι συνολικής χωρητικότητας 500 θέσεων.

Χρεώσεις και ωράριο λειτουργίας

Η χρέωση διαμορφώνεται στα 3 ευρώ για την πρώτη ώρα, 5 ευρώ έως 2 ώρες, 9 ευρώ έως 4 ώρες και 12 ευρώ έως 10 ώρες, ενώ για παραμονή άνω των 10 ωρών το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ. Αντίστοιχα μειωμένες χρεώσεις ισχύουν για τα δίκυκλα, ενώ υπάρχει και ημερήσιο πάσο και μηνιαίες συνδρομές για κατοίκους και επαγγελματίες.

Για την εξοικείωση των πολιτών με τον νέο χώρο, οι δύο πρώτες ώρες στάθμευσης θα είναι δωρεάν έως το τέλος του μήνα (31/12/2025). Επιπλέον, θα ισχύει 15% έκπτωση στις μόνιμες θέσεις που κατέχουν δημότες Αθηναίων. Εντός του πάρκινγκ λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τη δωρεάν στάθμευση των ποδηλάτων.

Το πάρκινγκ λειτουργεί Δευτέρα έως Πέμπτη 06:00 – 01:00, Παρασκευή και Σάββατο 06:00 – 03:00 και την Κυριακή λειτουργεί 09:00 – 03:00. Τις παραμονές επίσημων αργιών ο σταθμός κλείνει στις 03:00 π.μ., ενώ τις επίσημες αργίες ανοίγει στις 09:00 π.μ..

Το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση

Εντός του πάρκινγκ δημιουργείται ένα νέο αφιερωματικό σημείο, προς τιμήν του πρώην δημάρχου της Αθήνας, Αντώνη Τρίτση. Εκεί, θα εκτίθεται το προσωπικό του αυτοκίνητο, ένα Renault Espace, ένα φουτουριστικό για την εποχή του μοντέλο, προσωπική του επιλογή, που εκφράζει την αισθητική και την αντίληψη ενός ανθρώπου με όραμα για τη σύγχρονη πόλη και τον άνθρωπο. Το όχημα που παρέμενε επί χρόνια σε αδράνεια σε εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων αποκαταστάθηκε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Μηχανολογικού και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και θα είναι πλέον επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πάρκινγκ.

Μια σύγχρονη ψηφιακή πολυμεσική έκθεση

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Athens Digital Arts Festival (ADAF), παρουσιάζεται μια πρωτότυπη ψηφιακή πολυμεσική έκθεση. Κάτοικοι και επισκέπτες της Αθήνας, θα έχουν τη δυνατότητα σταθμεύοντας το όχημά τους, να περιηγηθούν στην έκθεση ψηφιακών και πολυμεσικών εγκαταστάσεων.

Μέρος της εισόδου του πάρκινγκ θα μεταμορφωθεί σε εμβυθιστικό χώρο προβολών, φωτιστικών εγκαταστάσεων (light installations) και μουσικών ηχοτοπιών (sound installations), προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία τέχνης και πολιτισμού στο κοινό.