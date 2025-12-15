Νωρίτερα έκλεισαν σήμερα (15/12) τρεις σταθμοί του μετρό προκειμένου να γίνουν εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος», κάτι που θα γίνει και αύριο Τρίτη 16/12.

Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,

από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.

Πώς θα εξυπηρείται το επιβατικό κοινό

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η αφετηρία και το τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.