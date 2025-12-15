Νωρίτερα έκλεισαν σήμερα (15/12) τρεις σταθμοί του μετρό προκειμένου να γίνουν εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα της Γραμμής 2 «Δάφνη – Νέος Κόσμος», κάτι που θα γίνει και αύριο Τρίτη 16/12.
Τις ημέρες αυτές οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ελληνικό – Άγιος Δημήτριος» και «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ».
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:
- από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
- από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44,
- από Νέο Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51,
- από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
- από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
- από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και
- από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48.
Πώς θα εξυπηρείται το επιβατικό κοινό
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, από την προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος» που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.
Η αφετηρία και το τέρμα της βρίσκεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταθμού Μετρό «Συγγρού Φιξ» και συγκεκριμένα επί της λεωφόρου Συγγρού δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.