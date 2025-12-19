Δύο μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μαζικές ανακλήσεις οχημάτων τους λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασαν κάποια από τα μοντέλα τους.

To πρόβλημα των BMW

Συγκεκριμένα η BMW θα ανακαλέσει 36.922 οχήματα στη χώρα λόγω της ακούσιας κίνησης του τιμονιού ενώ το όχημα είναι σταματημένο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

Σε μια άλλη περίπτωση ανάκλησης, η Ford καλεί συνολικά 272.645 οχήματα στις ΗΠΑ να επισκεφτούν συμβεβλημένα συνεργεία καθώς παρατηρήθηκαν περιπτώσεις απώλειας της λειτουργίας στάθμευσης, με αποτέλεσμα το όχημα να κυλάει και να αυξάνεται ο κίνδυνος σύγκρουσης. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε την Παρασκευή και σε αυτή την περίπτωση της Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας.

Η εταιρεία με έδρα το Dearborn του Μίσιγκαν ανακαλεί ορισμένα οχήματα F-150 Lightning BEV 2022-2026, Mustang Mach-E 2024-2026 και Maverick 2025-2026, καθώς η ενσωματωμένη μονάδα στάθμευσης ενδέχεται να μην κλειδώνει στη θέση στάθμευσης όταν ο οδηγός μεταβαίνει στη θέση στάθμευσης, σύμφωνα με την NHTSA.

Ανακλήσεις από τη Ford

Υπενθυμίζεται ότι η Ford είχε ανακαλέσει άλλα 229.609 οχήματα Bronco στης ΗΠΑ, τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω βλάβης στην οθόνη του πίνακα οργάνων, όπως προειδοποιητικές λυχνίες ή ταχύτητα οχήματος.

Σύμφωνα τότε με την αμερικανική ρυθμιστική αρχή, το λογισμικό του πίνακα οργάνων θα έπρεπε ενημερωθεί από έναν αντιπρόσωπο ή μέσω μιας δωρεάν ενημέρωσης over-the-air (OTA).

Επιπλέον, ο κατασκευαστής του Mustang εκείνη την περίοδο ανακάλεσε άλλα 20.558 υβριδικά οχήματά του λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος στις μπαταρίες υψηλής τάσης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της μπαταρίας.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακαλέσει επίσης 79.781 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω του κινδύνου αποκόλλησης των εσωτερικών πάνελ κοντά στις μπροστινές πόρτες και της πιθανής διακοπής λειτουργίας των πίσω φώτων.

