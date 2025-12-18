Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλεται – Η ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του

Ο δικηγόρος τονίζει ότι η μήνυση, που κατατέθηκε σε χρονικό σημείο «προκαθορισμένο» για να προκαλέσει μέγιστη δημοσιότητα, είναι «προσχηματική και εκβιαστική» και ότι οι κατηγορίες στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές, συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος.

Eurokinissi

Σχετικά με τη μήνυση, ο νεαρός καταγγέλων περιγράφει περιστατικά που όπως ισχυρίζεται έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2025, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων σεξουαλικού χαρακτήρα συνοδευόμενες από χυδαίες χειρονομίες. Ο καταγγέλων υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής του προσέφερε συνάντηση με πρόσωπα που θα τον πληρώσουν για σεξουαλική επαφή, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Η χρονική απόσταση μεταξύ των γεγονότων και της κατάθεσης της μήνυσης, καθώς και η χρονική συγκυρία πριν από την πρεμιέρα του καλλιτέχνη, ενισχύουν, σύμφωνα με τον δικηγόρο, τον ισχυρισμό για οργανωμένο εκβιασμό.

Τι αναφέρεται στη μήνυση, σύμφωνα με πληροφορίες

Αναλυτικότερα, ο νεαρός καταγγέλων υποστηρίζει στη μήνυσή του: «Κατά τη σύντομη συζήτησή μας ο {…} (αναφέρεται το όνομα του δημοφιλή τραγουδιστή) μού ζήτησε εκ νέου να βρεθούμε λέγοντάς μου “θα κανονίσουμε τίποτα;”. Και ενώ ήταν σαφές ότι αναφερόταν και πάλι σε κάποια συνάντηση σεξουαλικού χαρακτήρα, παριστάνοντας ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε για να τον αποφύγω του απαντάω “τι θέλετε, καφέ, φαγητό;”. Τότε επανέλαβε την ερώτησή του, την οποία συνόδευσε με μία χυδαία χειρονομία, η οποία αναπαριστούσε την πράξη της πεολειχίας. Ευρισκόμενος σε σοκ έμεινα να τον κοιτάζω, μην πιστεύοντας ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια, μπροστά μάλιστα και σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμενος την έκπληξή μου, προχώρησε λέγοντας “ το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα”.

Τη Δευτέρα 26 Μαΐου και ενώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη δέχτηκα ένα μήνυμα από τον μαέστρο, ο οποίος με ρώτησε αν βρίσκομαι στην Αθήνα. Εν συνεχεία με κάλεσε στο κινητό μου, λέγοντάς μου ότι “ είμαι με τον {…} και σε θέλει μαζί με τον φίλο σου να σας πληρώσει για να σας π@δ@ξει”. Εγώ αρκέστηκα να απαντήσω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό και να τερματίσω την κλήση μας. Αυτή ήταν και η τελευταία ενόχληση που είχα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χαράλαμπου Λυκούδη:

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».