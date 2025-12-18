ΤΟ ΒΗΜΑ logo

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλεται – Η ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διαψεύδει κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά, μιλώντας για «οργανωμένο σχέδιο εκβιασμού» σε βάρος του, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω σοβαρών καταγγελιών που αφορούν «ανάρμοστη συμπεριφορά», όπως αναφέρεται.

Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο τραγουδιστής δηλώνει ότι οι κατηγορίες είναι «ψευδείς και ανυπόστατες» και αποτελούν μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου εκβιασμού που στοχεύει στην προσωπική και επαγγελματική του δυσφήμιση.

Η είδηση ήρθε στο φως, μέσω επίσημης ανακοίνωσης που απέστειλε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα και στόχευαν να ασκήσουν πίεση στον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, η αρχική προσπάθεια εκβίασης, που περιελάμβανε αναφορές σε κρατούμενους φυλακών, απέτυχε. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν ψευδομάρτυρες οι οποίοι υπέβαλαν καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς του καλλιτέχνη, με σκοπό τη δημιουργία πίεσης λίγες ώρες πριν από πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος τονίζει ότι η μήνυση, που κατατέθηκε σε χρονικό σημείο «προκαθορισμένο» για να προκαλέσει μέγιστη δημοσιότητα, είναι «προσχηματική και εκβιαστική» και ότι οι κατηγορίες στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές, συγκεκριμένα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση σε βάθος.

Σχετικά με τη μήνυση, ο νεαρός καταγγέλων περιγράφει περιστατικά που όπως ισχυρίζεται έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2025, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων σεξουαλικού χαρακτήρα συνοδευόμενες από χυδαίες χειρονομίες. Ο καταγγέλων υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής του προσέφερε συνάντηση με πρόσωπα που θα τον πληρώσουν για σεξουαλική επαφή, κάτι που εκείνος αρνήθηκε. Η χρονική απόσταση μεταξύ των γεγονότων και της κατάθεσης της μήνυσης, καθώς και η χρονική συγκυρία πριν από την πρεμιέρα του καλλιτέχνη, ενισχύουν, σύμφωνα με τον δικηγόρο, τον ισχυρισμό για οργανωμένο εκβιασμό.

Τι αναφέρεται στη μήνυση, σύμφωνα με πληροφορίες

Αναλυτικότερα, ο νεαρός καταγγέλων υποστηρίζει στη μήνυσή του: «Κατά τη σύντομη συζήτησή μας ο {…} (αναφέρεται το όνομα του δημοφιλή τραγουδιστή) μού ζήτησε εκ νέου να βρεθούμε λέγοντάς μου “θα κανονίσουμε τίποτα;”. Και ενώ ήταν σαφές ότι αναφερόταν και πάλι σε κάποια συνάντηση σεξουαλικού χαρακτήρα, παριστάνοντας ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε για να τον αποφύγω του απαντάω “τι θέλετε, καφέ, φαγητό;”. Τότε επανέλαβε την ερώτησή του, την οποία συνόδευσε με μία χυδαία χειρονομία, η οποία αναπαριστούσε την πράξη της πεολειχίας. Ευρισκόμενος σε σοκ έμεινα να τον κοιτάζω, μην πιστεύοντας ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια, μπροστά μάλιστα και σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμενος την έκπληξή μου, προχώρησε λέγοντας “ το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα”.

Τη Δευτέρα 26 Μαΐου και ενώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη δέχτηκα ένα μήνυμα από τον μαέστρο, ο οποίος με ρώτησε αν βρίσκομαι στην Αθήνα. Εν συνεχεία με κάλεσε στο κινητό μου, λέγοντάς μου ότι “ είμαι με τον  {…}  και σε θέλει μαζί με τον φίλο σου να σας πληρώσει για να σας π@δ@ξει”. Εγώ αρκέστηκα να απαντήσω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό και να τερματίσω την κλήση μας. Αυτή ήταν και η τελευταία ενόχληση που είχα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χαράλαμπου Λυκούδη:

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

