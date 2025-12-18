Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο τραγουδιστής που καταγγέλλεται – Η ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω σοβαρών καταγγελιών που αφορούν «ανάρμοστη συμπεριφορά», όπως αναφέρεται.
Μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, ο τραγουδιστής δηλώνει ότι οι κατηγορίες είναι «ψευδείς και ανυπόστατες» και αποτελούν μέρος ενός οργανωμένου σχεδίου εκβιασμού που στοχεύει στην προσωπική και επαγγελματική του δυσφήμιση.
Η είδηση ήρθε στο φως, μέσω επίσημης ανακοίνωσης που απέστειλε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι οι καταγγελίες συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα και στόχευαν να ασκήσουν πίεση στον τραγουδιστή.
Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, η αρχική προσπάθεια εκβίασης, που περιελάμβανε αναφορές σε κρατούμενους φυλακών, απέτυχε. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν ψευδομάρτυρες οι οποίοι υπέβαλαν καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς του καλλιτέχνη, με σκοπό τη δημιουργία πίεσης λίγες ώρες πριν από πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.