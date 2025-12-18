Στο Αστυνομικό Τμήμα της Καλαμάτας παραδόθηκε νωρίς τα ξημερώματα της Πέμπτης ο 30χρονος που αναζητείτο ως συνεργός για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όμως βρισκόταν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, σε προγραμματισμένο ταξίδι, με αποτέλεσμα το ένταλμα να μετατραπεί σε διεθνές.

Στον 30χρονο αποδίδεται ρόλος συνεργού, μετά την αξιολόγηση του υλικού που έγινε από την ανακρίτρια Καλαμάτας, ενώ πρόκειται για γόνο γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας των Αθηνών, στενό συνεργάτη του 31χρονου επιχειρηματία, που έχει ήδη προφυλακιστεί ως ηθικός αυτουργός μαζί με τον ανιψιό του δολοφονημένου 68χρονου στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.

Αυτή είναι η πέμπτη σύλληψη, καθώς για το έγκλημα έχουν συλληφθεί και οι δύο 22χρονοι, που κατηγορούνται ως δράστες του διπλού φονικού, φυσικός αυτουργός και συνεργός. Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, όπου θα του απαγγελθούν οι κατηγορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία.

Τα στοιχεία που άνοιξαν τον δρόμο στις νέες συλλήψεις

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου, η ανακρίτρια λάμβανε νέες καταθέσεις από πρόσωπα – κλειδιά, επανεξέταζε βιντεοληπτικό υλικό, στοιχεία από άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου και διασταυρώσεις επικοινωνιών, ενώ παράλληλα έδινε συγκεκριμένες εντολές στην Ελληνική Αστυνομία για τη συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων. Χαρακτηριστική είναι η αιφνιδιαστική εντολή για ταυτόχρονες έρευνες, το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, σε Αττική και Μεσσηνία, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τόσο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και της συντρόφου του, όσο και του επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και κλήθηκε να παραδώσει τη συσκευή του. Όλα τα κινητά εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω επεξεργασία.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συμπληρωματική δικογραφία φαίνεται πως ενίσχυσαν καθοριστικά τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις, οδηγώντας στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης μέσα στην εβδομάδα. Πέραν του ανιψιού και του επιχειρηματία από την Αθήνα, ένας 30χρονος συνεταίρος του επιχειρηματία, φέρεται να είχε ρόλο συνεργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρείχε οδηγίες στους 22χρονους πριν και μετά τη δολοφονία, μέσω πακιστανικών τηλεφωνικών αριθμών, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του στη μεταφορά τους, καθώς το λευκό σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να παραλήφθηκε σε δρόμο κοντά στην οικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπληρωματική δικογραφία φέρνει νέα δεδομένα και για τους δύο 22χρονους που βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι. Φαίνεται να προκύπτει αλλαγή ρόλων ως προς το ποιος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός και ποιος ως συνεργός, καθώς τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές ήταν τελικά εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ, και όχι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος αρχικά είχε αποδοθεί στον ρόλο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνοβρετανός είχε αναγνωριστεί ανεπιφύλακτα σε προγενέστερο στάδιο της έρευνας από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος πλέον βρίσκεται στη θέση του κατηγορουμένου.