Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν, αφού ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία που κράτησε πάνω από 13 ώρες, ότι ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας φίλος του πρέπει να οδηγηθούν προσωρινά στη φυλακή.

Θύμα συμπτώσεων, λέει ότι είναι ο ανιψιός

Πρώτος απολογήθηκε ο ανιψιός, ο οποίος κατηγορείται και για φυσική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονίας του Κώστα Τομαρά, που είχε σημειωθεί στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου και παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες, απαντώντας σε σειρά ερωτημάτων, που αφορούσαν κυρίως τις διασταυρώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Από τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να προκύπτει εμπλοκή του ως ηθικού αυτουργού, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και στην κατηγορία ότι μετέφερε τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται επίσης ως φυσικός αυτουργός, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα, το πρωί μετά το βράδυ της διπλής δολοφονίας.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στις προηγούμενες καταθέσεις του ως μάρτυρας, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Δήλωσε αθώος, υποστήριξε ότι επιθυμεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης και ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για συμπτώσεις σε όσα του αποδίδονται.

Εξαντλήθηκε η μπαταρία, γι’ αυτό χρησιμοποίησα «πακιστανικό» τηλέφωνο

Από την πλευρά του, ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο της για περισσότερες από πέντε ώρες, σε μια επίσης εξαντλητική διαδικασία. Και ο δεύτερος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας ότι αδίκως βρίσκεται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, επαναλαμβάνοντας όσα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι οι επικοινωνίες αυτές ήταν απολύτως φυσιολογικές, καθώς ο 22χρονος εργαζόταν στην επιχείρησή του, διευκρινίζοντας ότι μόνο μία φορά επικοινώνησε, μέσω τρίτου προσώπου, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο του 22χρονου, λόγω εξάντλησης της μπαταρίας του δικού του κινητού. Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει χρησιμοποιήσει «πακιστανικό» τηλέφωνο, τονίζοντας ότι πάντοτε επικοινωνούσε από το προσωπικό του κινητό.

Φυσικός αυτουργός ο επικουρικός 22χρονος

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δικογραφία, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να αποδίδει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή επικουρικού χαρακτήρα. Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό το επόμενο χρονικό διάστημα οι δύο 22χρονοι να κληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες.

Την ίδια στιγμή, παραμένει καταζητούμενος ένας 30χρονος άνδρας, συνέταιρος του επιχειρηματία του Κολωνακίου, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την περασμένη Τετάρτη, αποδίδοντας του τον ρόλο του συνεργού στη διπλή δολοφονία. Συγκεκριμένα, αναζητείται στη Γερμανία, όπου είχε μεταβεί σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξουν και νέα εντάλματα σύλληψης τις επόμενες ημέρες, καθώς υπάρχουν ευρήματα.