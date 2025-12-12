Στα δικαστήρια Καλαμάτας απολογούνται σήμερα 12/12 ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε, και ο επιχειρηματίας φίλος του.

Ο δικηγόρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, δήλωσε ότι «είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε κατηγορία» και δεν μπορεί να αντιληφθεί «με ποια στοιχεία οδηγήθηκε να κατηγορηθεί» (ο ανιψιός κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία).

Ο συνήγορος του επιχειρηματία φίλου υποστηρίζει ότι ο πελάτης του «δεν είχε τίποτα με τον θανόντα» και δεν έχει «ούτε ένα ίχνος ποινικού παρελθόντος».

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα

Τα πακιστανικά τηλέφωνα που χρησιμοποίησαν οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως αποκάλυψαν τον ρόλο του καθενός.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν παρών στο σημείο του εγκλήματος, επικοινωνούσε μέσω πακιστανικού αριθμού με τον 22χρονο, ο οποίος από απλός συνεργός θεωρείται πλέον ο εκτελεστής. Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν και το πρόσωπο που τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας αμέσως μετά το έγκλημα.

Την ίδια στιγμή ο επιχειρηματίας φίλος του φέρεται να συνομιλούσε την ημέρα του διπλού φονικού με τον 22χρονο, δίνοντάς του οδηγίες, ενώ λίγο μετά φρόντιζε να συνεννοηθεί με τον ανιψιό και την κοπέλα του για το τι θα καταθέσουν.

Ένας ακόμη συνεργός, που βρίσκεται στη Γερμανία, έχει επίσης κομβικό ρόλο, καθώς επικοινωνούσε με τον εκτελεστή από πακιστανικό τηλέφωνο.

Φοινικούντα: Στο επίκεντρο η μεγάλη περιουσία

Kεντρικό ρόλο στο διπλό φονικό της Φοινικούντας φαίνεται να παίζουν τα οικονομικά συμφέροντα, κυρίως η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αγγίζει τα 30.000.000 ευρώ, σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι οι απανωτές αλλαγές στη διαθήκη του 68χρονου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε δεχόταν πιέσεις είτε φοβόταν τον ίδιο τον ανιψιό και τις αντιδράσεις του. Σύμφωνα με καταθέσεις, το θύμα φέρεται να είχε χάσει 20.000 ευρώ και είχε υποψιαστεί τον ανιψιό του για τη ζημία.

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές»

Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αποκάλυψε πως δέχεται απειλές.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι (σ.σ: ο ανιψιός του θύματος) ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα μαλακά» ανέφερε.

«Θα διεκδικήσω με νύχια και με δόντια ό,τι μου ανήκει» είπε χθες στο Live News.