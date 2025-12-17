Την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το μοναδικό άτομο που διαφεύγει στο εξωτερικό και σε βάρος του αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα δείχνει να έχει συμπληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του.

Ο ρόλος της συντρόφου του ανιψιού

Το Live News αποκαλύπτει τα κομβικά σημεία στον δρόμο της εξιχνίασης του διπλού φονικού, λέξεις και εικόνες που έμελλε να δρομολογήσουν εξελίξεις.

Εκτός από τον κατηγορούμενο ανιψιό του δολοφονημένου επιχειρηματία, καθοριστικό πρόσωπο στην εξέλιξη της έρευνας ήταν και η σύντροφός του. Στην πρώτη της κατάθεση δεν ανέφερε ποτέ ότι ο 33χρονος τηλεφώνησε από το δικό της κινητό στον εργοδότη των δύο 22χρονων.

«Ο σύντροφός μου ήταν πολύ αναστατωμένος και προσπαθούσε να διώξει τον κόσμο που βρισκόταν πάνω από το πτώμα του επιστάτη, που ήταν σε εξωτερικό χώρο πίσω από τη ρεσεψιόν. Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει. Ακόμη και σήμερα δεν έχω συζητήσει μαζί του λεπτομέρειες για ό,τι έγινε γιατί δεν θέλει να μιλήσει, κάθε φορά που πάει εκεί η συζήτηση ταράζεται».

Στις 8 Οκτωβρίου, τρία 24ωρα μετά το διπλό έγκλημα, η σύντροφος του κατηγορούμενου ανιψιού επέμενε πως ο 33χρονος ήταν σε σοκ. Ο ίδιος έκανε λόγο στο Live News για έναν «πόλεμο» λάσπης σε βάρος του.

«Αυτός που έχει νοικιάσει το εστιατόριο, πήρε την Αστυνομία και είπε τι έχει συμβεί, γιατί ο (ανιψιός) δεν ήταν σε θέση να τηλεφωνήσει. Το μόνο που μου έχει πει είναι ότι αυτός που μπήκε στη ρεσεψιόν ήταν νεαρός και ξανθός», έχει πει η σύντροφος του 33χρονου.

Όταν ωστόσο προέκυψε το στοιχείο για το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού, η σύντροφός του τα «γύρισε» και ανέφερε ότι μετά το έγκλημα έγιναν πολλαπλές κλήσεις στον εργοδότη των δύο 22χρονων.

«Γύρω στις 20:30 μου ζήτησε ο σύντροφός μου να τον καλέσω για να τον ενημερώσουμε για το τι συνέβη. Έπειτα, ξανά μιλήσαμε αρκετές φορές γιατί εκείνος δεν πίστευε τι είχε συμβεί και νόμιζε ότι του κάναμε πλάκα ενώ σε άλλη κλήση εγώ έκλαιγα και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Μετά ξανά μιλήσαμε το βράδυ αργά όταν πηγαίναμε στο Α.Τ Πύλου για να δώσει κατάθεση ο σύντροφός μου».

Στην τελευταία της κατάθεση μάλιστα, η σύντροφος του κατηγορούμενου ανιψιού αποφάσισε να επεκταθεί:

«Όταν ο 22χρονος πήγε να παραδοθεί και ο σύντροφός μου τον αναγνώρισε και καταλάβαμε ποιος είναι, ο εργοδότης μάς έλεγε ότι νιώθει τύψεις. Ένιωθε υπεύθυνος γιατί εκείνος μας γνώρισε τον 22χρονο. Δεν μπορούσε να το πιστέψει».

Για τον κατηγορούμενο που συνεχίζει να διαφεύγει εκτός συνόρων, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού ανέφερε πως τον είχε γνωρίσει.

«Τον γνωρίζω από το μαγαζί του εργοδότη. Τον ξέρω ως υπεύθυνο σε αυτό το μαγαζί όπου δούλευε ο 22χρονος στην Καπνικαρέως».

Η αλήθεια με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας ήταν πως ανιψιός και επιχειρηματίας είχαν οργανώσει με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα. Μετά το διπλό φονικό, ο εκτελεστής κρύφτηκε σε άγνωστη για την ώρα τοποθεσία και ο 33χρονος τον μετέφερε την επόμενη μέρα με το αυτοκίνητό του μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλλού και Πάτρας όπου θα μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι, είναι αυξημένα, με τους ίδιους να βρίσκονται πάντα σε διαρκή επικοινωνία με τους δικηγόρους που τους εκπροσωπούν.