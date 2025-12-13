Σκοτεινά σημεία, σιωπές που σπάνε και μαρτυρίες που σοκάρουν φέρνουν στο φως την αλήθεια πίσω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Τα νέα στοιχεία συμπληρώνουν το τελευταίο κομμάτι του παζλ, μετά και τη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη και ενός φίλου του επιχειρηματία ως ηθικών αυτουργών της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου. Ως φυσικοί αυτουργοί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί δύο 22χρονοι.

«Εγώ ειδοποίησα το θύμα…»

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προηγηθεί δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο «Φως στο Τούνελ», με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όσα έζησε.

«Το περιστατικό έγινε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του, πάνω στο δρόμο. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον ανιψιό του και καταδίωκαν το μηχανάκι. Τώρα, γιατί ο ανιψιός δεν τον χτύπησε με το αυτοκίνητο για να τον βγάλει εκτός πορείας, δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε σταματήσει στο δρόμο με το δεύτερο θύμα και περιμέναμε τον Κώστα να έρθει από την Πύλο. Ξαφνικά, πετάχτηκε το μηχανάκι μέσα από το χωράφι…», αναφέρει.

Όπως λέει, με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ διατηρούσε τόσο φιλικές όσο και επαγγελματικές σχέσεις και αυτός ήταν ο λόγος που τον ειδοποίησε άμεσα όταν είδε κάτι ύποπτο.

«Ήταν 7 Σεπτέμβρη, 1:30 το μεσημέρι, 33 βαθμοί. Και βλέπω στη στροφή δίπλα από το σπίτι του έναν άνδρα με χειμερινά ρούχα. Μπουφάν, κράνος, παντελόνι, γάντια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γύρισα πίσω και τον είδα ξανά, αυτή τη φορά με τη κάσκα στο κεφάλι. Τρομοκρατήθηκα. Κάλεσα αμέσως τον Κώστα. Εκείνος κατάλαβε, μου είπε “Κλείσε και έρχομαι τώρα”. Μόλις έφτασε, άρχισε να κυνηγά το μηχανάκι…», συνεχίζει.

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα»

Στο ερώτημα γιατί ο ανιψιός δεν επιχείρησε να καταδιώξει τον δράστη, η απάντησή του είναι αποκαλυπτική.

«Θεωρώ πως κατά 99% εκείνος τον είχε βάλει», λέει χωρίς δισταγμό. «Σοκαριστήκαμε με τις εξελίξεις, αλλά μέσα μας το περιμέναμε… Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι αυτός κρυβόταν από πίσω. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ανιψιού τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, υποτίθεται πυροβολεί και σκοτώνει τον Κώστα και αμέσως μετά τον επιστάτη. Γιατί δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, θα του έκανε μια και θα τον τελείωνε…», λέει και καταλήγει με νόημα: «Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…».

«Έμαθα από τα σάιτ ότι τον δολοφόνησαν»

Ο αδελφός του επιστάτη που δολοφονήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, εμφανώς σοκαρισμένος από τις εξελίξεις, μιλά για την σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη.

«Το να το σκέφτεσαι, μέχρι να έχεις αποδείξεις έχει μεγάλη διαφορά.. Υπήρχε μια σκέψη αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω ότι μπορούσε να φτάσει στο σημείο να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και του τα παρείχε όλα, είναι τρελό αυτό», λέει στο «Φως στο Τούνελ».

Η τελευταία συνομιλία με τον αδελφό του λίγες ώρες πριν το μακελειό, μοιάζει σήμερα σαν προαίσθηση.

«Ο αδελφός μου δεν συζητούσε για όσα συνέβαιναν στη Φοινικούντα. Τον ρώτησα κάποια στιγμή τι γίνεται με τις απόπειρες που είχαν προηγηθεί γιατί το έψαχναν και μου είπε ότι το είχε αναλάβει η αστυνομία. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι συμβαίνει κάτι ή ότι φοβάται και την επόμενη μέρα μαθαίνω αυτό το πράγμα», συμπληρώνει.

Ο τρόπος που έμαθε για το φρικτό τέλος του αδελφού του σοκάρει: «Το έμαθα μέσω σάιτ, ενημέρωση από την αστυνομία δεν είχα εγώ, από τη μέρα του φόνου μέχρι και σήμερα. Στις 11:00 το βράδυ το είδα, άρχισα να παίρνω τηλέφωνα τον αδελφό μου και τον ανιψιό και δεν απαντούσε κανείς. Κάποια στιγμή με πήρε ο ανιψιός και μου είπε ότι ισχύει.. τίποτα παραπάνω. Έγινε αυτό μου λέει, “ήρθε κάποιος και έγινε αυτή η δολοφονία” και κλείσαμε το τηλέφωνο. Ταλαιπωρημένο τον άκουσα και στενοχωρημένο», αποκαλύπτει.

Ο αδελφός του επιστάτη αναφέρεται και στις απόπειρες δολοφονίας κατά του ιδιοκτήτη: «Την πρώτη φορά έφυγε ο επιστάτης από το κάμπινγκ για να πάει σπίτι του και κάποιος τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα αεροβόλο όπλο. Ο αδελφός μου τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά καταδίωξαν ένα μηχανάκι με ύποπτο οδηγό, ο επιστάτης με τον ανιψιό του αλλά δεν κατάφεραν να τον πιάσουν».

Η δεύτερη απόπειρα ήταν και η αφορμή για να μετακομίσουν από το σπίτι που έμεναν, στο κάμπινγκ που ένιωθαν πιο ασφαλείς.

«Μου είχε πει ότι θα πήγαιναν να μείνουν στο κάμπινγκ που ήταν πιο ασφαλές από θέμα κόσμου. Πίστευε ότι δεν θα του την πέσουν μέσα σε τόσο κόσμο. Δεν γνώριζα τις καταστάσεις που παίζονταν εκεί κάτω με τις διαθήκες, τις αλλαγές και τους τσακωμούς στην οικογένεια. Πάντα πίστευα ότι θα τα αφήσει στον ανιψιό γιατί όπως μου έλεγε και ο επιστάτης ήταν ο αγαπημένος του και ήθελε να τον βλέπει καλά και χαρούμενο. Εγώ θέλω να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι και να πληρώσουν για τη μνήμη του αδελφού μου που ήταν πάντα στήριγμά μας αλλά και του Κώστα», καταλήγει.

Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (12/12) οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ωστόσο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη Δευτέρα (15/12).

Τόσο ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και ο 32χρονος επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του, αρνούνται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βέρρα, συνήγορο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος».

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Τετάρτη (10/12) σε περιοχή της Βούλας, στο σπίτι του επιχειρηματία.