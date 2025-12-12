«Δεν θεωρώ σπουδαίο και δεν θα το κάνω να αναφέρω το όνομα της κυβερνητικής πηγής που με ενημέρωσε ότι είμαι σε μια δικογραφία», κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή παλαιότερες συνεντεύξεις του στις οποίες υποστήριζε ότι είχε ενημερωθεί από το Μέγαρο Μαξίμου για την εμπλοκή του ονόματός του στην έρευνα για τον Οργανισμό.

Ο μάρτυρας επικαλέστηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία χρονική συνάφεια ανάμεσα στις επισυνδέσεις που καταγράφουν συνομιλίες του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Οκτώβριο του 2021 και την ενημέρωση που είχε από την «κυβερνητική πηγή» (η αντιπολίτευση έχει ονοματίσει τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουρώ Γιώργο Μυλωνάκη όμως ο ίδιος κατέθεσε πως «εγώ δεν είπα ότι ενημερώθηκα από τον κ. Μυλωνάκη, είπα ότι ενημερώθηκα από κυβερνητική πηγή») σε μεταγενέστερο χρόνο, τον Ιούνιο 2024.

«Είναι προφανές πως καμία προσπάθεια συσκότισης, παρεμπόδισης της έρευνας υπήρξε από κανέναν», είπε ο κ. Μπουκώρος αιτιολογώντας την απόφασή του να μην πει το όνομα της κυβερνητικής πηγής με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν τίποτε άλλο «από το να συσκοτίσω το πραγματικό αντικείμενο της επιτροπής σας και να συνεισφέρω στην εργαλειοποίηση κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης». Όπως είπε, στις επίμαχες συνεντεύξεις του Ιουνίου 2024, αμέσως μετά την παραίτησή του από την θέση του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αρμοδιότητα το Κτηματολόγιο, είχε πει ότι «κυβερνητική πηγή από τον Ιούνιο του ‘24 με είχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε μια δικογραφία που είχε όμως τεθεί στο αρχείο». «Η δική μου επισύνδεση είναι στις 4.10, 10.10 και 19.10.2021, δηλαδή τρία ολόκληρα χρόνια πριν», σημείωσε, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει «καμία χρονολογική συνάφεια».

Ρωτήθηκε πώς ήξερε η κυβερνητική πηγή ότι έχει μπει στο αρχείο και απάντησε ότι εκείνος απλώς ενημερώθηκε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αρχειοθετήθηκε. «Αν υπήρχε επιχείρηση συσκότισης, χειραγώγησης και παρεμπόδισης της έρευνας δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και τις πολιτικές εξελίξεις που ουδόλως παρεμποδίστηκαν», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο των επισυνδέσεων, με τον εισηγητή της Νέας Αριστεράς Νάσο Ηλιόπουλο να του αντιτείνει ότι σε συνέντευξή του στο «Κόντρα» είχε παραδεχθεί πως γνώριζε από καιρό ότι παρακολουθείτο το τηλέφωνό του. Ο ίδιος πάντως επέμεινε πως ο ισχυρισμός ότι ενημερώθηκε από κυβερνητικό στέλεχος προκειμένου να είναι προσεκτικός στα τηλεφωνήματά του δεν προκύπτει καθώς δεν υπάρχει καμία χρονολογική συνάφεια. Και επιπλέον, τόνισε πως από την δικογραφία προκύπτει ότι «κανένα δικό μου τηλέφωνο παρακολουθούσαν». «Τον Μελά παρακολουθούσαν», συμπλήρωσε.

Επίσης, διέψευσε ότι έχει πει πως δεν μπήκε στην κυβέρνηση του ανασχηματισμού επειδή ήταν στην δικογραφία. «Αυτό δεν το έχω πει δημοσίως και από πουθενά δεν προκύπτει», ανέφερε υπογραμμίζοντας πως όταν έδωσε τις συνεντεύξεις δεν κατονόμασε καμία κυβερνητική πηγή. Ο κ. Μπουκώρος δήλωσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γιατί καμία ενέργειά μου δεν ζημίωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως είπε τονίζοντας: «Ήμουν διώκτης των κυκλωμάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως σημείωσε, από το 2015 έχει κάνει επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕ -13 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και 3 τεκμηριωμένες καταγγελίες: το 2018 στον τότε υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου, το 2021 στον Σπήλιο Λιβανό και τον προηγούμενο μήνα στον Κώστα Τσιάρα. Ο κ. Μπουκώρος επισήμανε πως οι παρεμβάσεις του οδήγησαν σε σημαντικά αποτελέσματα: δέσμευση αρκετών ΑΦΜ και επιβολή προστίμων εμπλεκομένων, ενώ η πιο πρόσφατη καταγγελία του συνέβαλλε στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης για ψευδείς δηλώσεις ανθρώπων στην περιοχή που πλούτιζαν, την «συμμορία της Κάρλας».