Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν δύο από τους επτά κατηγορούμενους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εντεταλμένο ευρωπαίο ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις παράνομες επιδοτήσεις που φέρονται να έλαβαν την περίοδο 2019-2025 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για πατέρα και γιο, που κατηγορούνται ότι έλαβαν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να τις δικαιούνται. Όπως μεταδίδει το kriti360, απολογούμενοι, φέρονται και οι δύο να υποστήριξαν ότι δε γνώριζαν πως οι ενισχύσεις δόθηκαν παράτυπα. Στον πατέρα επιβλήθηκε εγγυοδοσία 20 χιλιάδων ευρώ.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους πέντε που απολογούνται σήμερα και αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο, ανάμεσα στα άλλα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συνολικά, έχουν συλληφθεί 16, ανάμεσα στους οποίους είναι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, που φέρεται να έχει αρχηγική θέση, ενώ σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα κατηγορείται ότι είχε κι ένας λογιστής με τη σύζυγό του.