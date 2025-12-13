Παρά τις πιέσεις από την Κυβέρνηση και το κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο στο Μαξίμου τη Δευτέρα οι αγρότες δεν πείστηκαν. Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μην φύγουν από τα μπλόκα και να μην παραστούν σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Αυτό έδειξε και η Πανελλήνια συνδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Νίκαια. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αποφάσισαν να στείλουν επιστολή στον πρωθυπουργό με τα αιτήματά τους και μόνο εάν γίνουν δεκτά κάποια από αυτά θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η αναλυτική λίστα με τα αιτήματα των αγροτών θα σταλθεί τόσο στο Μαξίμου, καθώς και στα συναρμόδια Υπουργεία την Κυριακή. Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τα αιτήματα που είχαν καταθέσει στις Αρχές του προηγούμενου μήνα μεταξύ άλλων ζητούν:

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Μένει να δούμε ποια από αυτά θα βρίσκονται στην επιστολή που θα σταλθεί την Κυριακή, αλλά και ποια θα προστεθούν σε αυτή.

Έρχονται νέες κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα

Μετά το τέλος της Πανελλαδικής εκπρόσωποι των άλλων μπλόκων πέρασαν από το μπλόκο της Νίκαιας και είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους. Την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες συνεδριάσεις τόσο στο μπλόκο της Νίκαιας, όσο και σε άλλα μπλόκα όπου οι αγρότες θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ήδη στο μπλόκο της Νίκαιας συζητιέται έντονα να κατέβουν με τα τρακτέρ στη Λάρισα και να μείνουν για ένα βράδυ. Αυτό αναμένεται να συμβεί τη Δευτέρα, με τους αγρότες να παραμένουν μέσα στην πόλη λόγω της εκδίκασης της υπόθεσης των αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια την προηγούμενη εβδομάδα.

Σκέψεις για κλείσιμο των Τεμπών

Από εκεί και πέρα στο τραπέζι έχουν πέσει πολλές σκέψεις σχετικά με τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων. Μία από αυτές περιλαμβάνει το κλείσιμο της σήραγγας των Τεμπών τουλάχιστον για τρεις ώρες. Μια κίνηση που θα «έκοβε» την Ελλάδα.

Γενικότερα οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τη μάχη τους στα μπλόκα με στόχο να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

«Δεν σπάνε τα μπλόκα»

Η απόφαση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής είχε επέλθει πριν ξεκινήσει η πανελλαδική διάσκεψη. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων που μιλάνε στο Βημα, τονίζουν ότι δεν υπάρχει προοπτική να σταματήσουν τα μπλόκα, παρά μόνο να κλιμακωθεί ο αγώνας τους, δείχνοντας ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας τόνισε στη σύσκεψη: «Όλοι χτυπάμε την ίδια πολιτική. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Θα δούμε μια κλιμάκωση συντονισμένη σε πανελλαδικό επίπεδο. Είμαστε άνθρωποι που πολεμάμε για την επιβίωσή μας. Θα μείνουμε στους δρόμους μέχρι τη νίκη».

Μάλιστα, εκπρόσωπος του μπλόκου Προμαχώνα είπε ότι: «Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσουν τα μπλόκα».

Με ομόφωνη απόφαση, το μπλόκο του Κάστρου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία συνάντηση με την κυβέρνηση, απορρίπτοντας τη βάση διαλόγου που, όπως τονίζει, είναι «μηδενική». Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του μπλόκου, δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρωτοβουλία διαλόγου, ενώ προειδοποίησε ότι θα στηθεί μπλόκο και σε όσους επιχειρήσουν να μεταβούν σε συναντήσεις με την κυβέρνηση.

Στο πλευρό τους και οι φοιτητές

Όπως τονίζει εκπρόσωπος από το μπλόκο Αργούς, οι αγρότες αισθάνονται ότι έχουν ιστορικό και κοινωνικό χρέος να συνεχίσουν τον αγώνα τους. «Έχουμε χρέος στους γονείς που μας παρέδωσαν τη γη, έχουμε χρέος στη νέα γενιά που βγήκε πρώτη φορά στον δρόμο και έχουμε χρέος στην ελληνική κοινωνία», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν αφορούν μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά το μέλλον συνολικά της υπαίθρου και της χώρας.

Μάλιστα, εκπρόσωπος του μπλόκου Μπράλου δήλωσε ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τη δράση τους και ενισχύουν τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων. «Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Εντασσόμαστε με όλη την Ελλάδα και μαζί σας», τόνισε

Εκπρόσωπος του μπλόκου στα Γιάννενα θέτει ανοιχτά το ζήτημα της περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Όπως σημειώνει, «να κλείσουμε όλους τους δρόμους και να περνούν μόνο τα ασθενοφόρα και τα απολύτως αναγκαία. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να τους πιέσουμε».

Την ίδια ώρα, στο πλευρό των αγροτών τάσσονται οι φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα και στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.