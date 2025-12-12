Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris, από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομικοί του ελληνικού FBI έχουν προχωρήσει σε έρευνες σε σπίτια Κρητικών και έχουν προσαχθεί 14 άτομα.

Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο έχουν λάβει παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ εντός της ημέρας θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.