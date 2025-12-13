Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να ζημίωσε τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την εθνική οικονομία.

Η οργάνωση δρούσε κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό τη λήψη παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Σύμφωνα με τις Αρχές, η δράση της εκτείνεται χρονικά από το 2019 έως και το 2025 και συνεχιζόταν μέχρι πρόσφατα με την ίδια μεθοδολογία και κοινά αρχηγικά μέλη.

Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με τη συνδρομή του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και δυνάμεων ΟΠΚΕ από Ηράκλειο και Σάμο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 42 φυσικά πρόσωπα, ενώ ως μέλος της εγκληματικής ομάδας φέρεται και άτομο που απεβίωσε το 2024. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνων δηλώσεων.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Τα μέλη της υπέβαλλαν ψευδείς αιτήσεις, δηλώνοντας αγροτεμάχια ιδιόκτητα, μισθωμένα ή ακόμη και κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς να προκύπτει πραγματική νομή. Σε πολλές περιπτώσεις δήλωναν εκτάσεις απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, οι οποίες εμφανίζονταν προσωρινά και στη δήλωση Ε9 και στη συνέχεια διαγράφονταν.

Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτο ή μερικώς ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο, ενώ οι τραπεζικοί λογαριασμοί που καταχωρούνταν στις αιτήσεις δεν ανήκαν στους φερόμενους δικαιούχους, αλλά σε αρχηγικά ή βασικά μέλη της οργάνωσης. Εντοπίστηκαν συνολικά 11 τέτοιοι λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και λογαριασμός αποβιώσαντος, στον οποίο καταγράφηκε χρηματική δραστηριότητα ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Ιδιαίτερο ρόλο στη δράση του κυκλώματος φέρονται να είχαν εργαζόμενοι σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 ψευδών αιτήσεων για τα έτη 2019–2025, καθώς και άτομα με λογιστικές γνώσεις που διευκόλυναν τη διαχείριση των χρηματικών ροών.

Βρέθηκαν 19 χρυσές λίρες

Κατά τις έρευνες σε οικίες, ΚΥΔ, λογιστικό γραφείο και οχήματα, οι Αρχές κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, 35.750 ευρώ σε μετρητά, μία ράβδο χρυσού, 19 χρυσές λίρες, τρεις χρυσές αλυσίδες, πλήθος εγγράφων, τραπεζικές κάρτες, 14 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητούς υπολογιστές, μία ταμπλέτα και μία εξωτερική μονάδα αποθήκευσης δεδομένων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό του ύψους της ζημίας και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.