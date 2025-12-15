Το κατώφλι της ανακρίτριας Καλαμάτας για πολλοστή φορά αλλά αυτήν ως κατηγορούμενοι και όχι ως μάρτυρες θα περάσουν σήμερα οι δύο νέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η εκτέλεση ακόμη ενός εντάλματος σύλληψης ενώ εκτιμάται ότι θα εκδοθούν και νέα.

Ειδικότερα, σήμερα στην ανακρίτρια οδηγούνται για να απολογηθούν ο 33χρονος ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και ο επιχειρηματίας φίλος του που φέρονται ότι σχεδίασαν τη δολοφονία με στόχο την απόκτηση του ελέγχου της περιουσίας του θύματος που εκτιμάται στα 30 εκ. ευρώ.

Ο επιχειρηματίας κατηγορούμενος, μετά τον θάνατο του πατέρα του, πριν από περίπου πέντε χρόνια, κληρονόμησε ακίνητα στην περιοχή της Πλάκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πούλησε το μερίδιό του σε ένα από αυτά στη μητέρα και τα αδέλφια του, αποκομίζοντας ποσό που αγγίζει τις 900.000 ευρώ.

Οι δύο νέοι κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί φέρονται να γνωρίζονται από τα μαθητικά τους χρόνια καθώς οι δύο άνδρες διατηρούν στενή φιλική σχέση εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια, έχοντας και επαγγελματική συνεργασία στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του τελευταίου.

Και τρίτο ένταλμα σύλληψης

Ταυτόχρονα, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί σε βάρος συνεργάτη του 32χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο εξωτερικό για διακοπές. Πρόκειται για γιο γνωστού επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, που είχε δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στη Γερμανία πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Υποπτες και δύο γυναίκες

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας βρίσκονται οι δύο γυναίκες από το στενό περιβάλλον του 33χρονου ανιψιού και συγκεκριμένα η σύντροφός του και μία ακόμη γυναίκα, συγγενής του.

Ηθική αυτουργία ή συναυτουργία

«Η κατηγορία για τον φίλο του επιχειρηματία – και φίλο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ – είναι συνέργεια και αναμένεται να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του. Όταν ο ηθικός αυτουργός είναι παρών στη διπλή δολοφονία, οποιασδήποτε υποβοήθηση σημαίνει και συναυτουργία. Θα έπρεπε να έχει γίνει αναπαράσταση από την αρχή αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε», τόνισε ο Γ. Καλλιακμάνης για την υπόθεση της Φοινικούντας μιλώντας στο Mega.

«Αυτά τα εντάλματα προέκυψαν από την πολύ αναλυτική και προσεκτική έρευνα της ανακρίτριας αλλά και με την άριστη συνεργασία που είχε με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών. Πριν από λίγες μέρες στην Αττική έγινε έρευνα και κατασχέθηκαν κάποια ψηφιακά πειστήρια, τα οποία βοήθησαν πολύ την ακριτική αρχή ώστε να φτάσει σε αυτά τα εντάλματα και σε αυτά που μπορεί να υπάρχουν», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.