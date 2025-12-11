Συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών το πρωί της Πέμπτης (11/12) ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους.

«Τι είναι αυτά; Γιατί με έφεραν εδώ; Τι συμβαίνει; Τι δουλειά έχω εγώ εδώ; Δεν έχω κάνει τίποτα», φέρεται να είπε ο 33χρονος ανιψιός.

Η έξοδος των κατηγορούμενων από τη ΓΑΔΑ και η άφιξη στην Ευελπίδων:

Αύριο στην Καλαμάτα οι δύο συλληφθέντες

Λίγες μέρες πριν συλληφθεί για ηθική αυτουργία στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του, είχε μιλήσει στο Live News για τους ψιθύρους στην τοπική κοινωνία και για τις περίεργες συμπτώσεις, που τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο της έρευνας.

Η εκδοχή της ληστείας δεν είχε πείσει τις Αρχές, οι οποίες εδώ και δύο μήνες προσπαθούσαν να ξεδιπλώσουν το παζλ ενός καλοστημένου δολοφονικού σχεδίου. Κλήσεις, μηνύματα, βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις έπαιξαν κομβικό ρόλο στις έρευνες.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κύρια ανάκριση, και όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια στιγμή, αναζητείται και ένας συνεργάτης του επιχειρηματία φίλου του 33χρονου ανιψιού, για τον οποίο έχει εκδοθεί επίσης ένταλμα σύλληψης και κατηγορείται για συνέργεια.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε τη σύλληψή τους βασιζόμενη σε νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της.

«Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έναν όρο που τον επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί, ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο ανιψιός, με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει, τον οποίο όπως λέει το κατηγορητήριο τον γνώριζαν πολύ καλά και είχαν συνεχείς επαφές μαζί του, τον έπεισαν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δολοφονική πράξη», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος,

Για τον άνθρωπο που αναζητείται, κατηγορούμενος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, το κατηγορητήριο αναφέρει:

«Για το συγκεκριμένο άτομο το κατηγορητήριο λέει ότι τηλεφωνούσε διαρκώς από πακιστανικό τηλέφωνο προς τον αναφερόμενο συνεργό από την προηγούμενη ημέρα που ξεκίνησαν από την Αθήνα, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για τον τρόπο που θα πάνε στην Καλαμάτα, πώς θα κινηθούν, πώς θα στοχεύσουν τα θύματα, πώς θα αποχωρήσουν και πώς θα φύγουν».

Για τον φίλο του ανιψιού και επιχειρηματία:

«Ως προς τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου αναφέρει δύο πτυχές. Πρώτον, ότι επικοινωνούσε με τον 22χρονο από τις 5/10 μέσω πακιστανικού που χειριζόταν ο ίδιος αλλά και μέσω του συνεργού του, δίνοντας εντολές για το πώς θα προχωρήσουν στη δολοφονική επίθεση. Επιπλέον, στις 6 του μηνός, μετά τη δολοφονία, ήταν σε συνεχείς επαφές με τη σύντροφο του ανιψιού και με τον ανιψιό για το τι ακριβώς θα καταθέσουν σε σχέση με το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Πύλου».

Αποκάλυψη -«βόμβα»

Η πιο σημαντική αποκάλυψη ωστόσο από το κατηγορητήριο είναι για τον ανιψιό του θύματος, καθώς φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.

«Για τον ανιψιό λέει ότι μέσω πακιστανικού τηλεφώνου έδινε εντολές ακόμα και λίγο πριν τη δολοφονία. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον 22χρονο συνεργό, μέσω πακιστανικού τηλεφώνου, για τον τρόπο άφιξης και το σημαντικότερο είναι ότι ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του μετέφερε τον 22χρονο από το κάμπινγκ, μετά τη δολοφονία, κοντά στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ».

Ανατροπή με τον εκτελεστή

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων, ο άνθρωπος που πάτησε την σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας ίσως να μην ήταν εκείνος που όλοι θεωρούσαν μέχρι τώρα.

Ο 22χρονος που αρχικά παρουσιάστηκε λέγοντας πως είχε τον ρόλο του συνεργού, εν τέλει ήταν εκείνος που μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και μέσα σε 11 δευτερόλεπτα εκτέλεσε εν ψυχρώ δύο ανθρώπους.

Αυτό φαίνεται πως ήταν και το σκεπτικό της ανακρίτριας για να καταλήξει στο ότι αυτός που πυροβόλησε δεν ήταν οδηγός του σκούτερ ο οποίος πρώτη φορά πήγαινε στη Φοινικούντα, αλλά ο συνοδηγός με την περιβόητη θήκη κιθάρας που είχε πάει πολλές φορές στο κάμπινγκ, γνώριζε τον ανιψιό αλλά και το θύμα, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίον μάλιστα είχε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση.

Το προφίλ του 33χρονου

Ο κατηγορούμενος ανιψιός γεννήθηκε στη Φοινικούντα. Σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του, αδερφό του δολοφονημένου επιχειρηματία και μεγάλωσε με τη μητέρα του η οποία έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη πως ο γιος της δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο διπλό φονικό.

Σήμερα δήλωσε στο Live News: «Το παιδί μου είναι αθώο. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Είναι αθώος, θα το φωνάξω μέχρι να πεθάνω. Δεν τον έμπλεξε κανένας».

Όταν ήταν 20 χρονών αποφλασισε να μετακομίσει στην Αθήνα για να σπουδάσει, όμως το πλάνο που είχε στο μυαλό του όμως δεν υλοποιήθηκε και αντιμετώπισε μια σειρά από δυσκολίες.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες, ο θείος βρισκόταν διαρκώς δίπλα στον ανιψιό του. Μάλιστα, τον έπεισε να επιστρέψει στη Φοινικούντα και να δουλέψουν μαζί, δίνοντας του μάλιστα και μισθό.

Τριβές κατά διαστήματα μπορεί να υπήρχαν, ωστόσο θείος και ανιψιός ήταν πολύ κοντά, λένε πηγές από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Τι αλλάζει με την περιουσία του 68χρονου αν καταδικαστεί ο ανιψιός του

Ο επιχειρηματίας άφησε στον 33χρονο ανιψιό του 36 στρέμματα από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα -εκτιμώμενης αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ- και άλλα 17 στρέμματα στον «Πολυχώρο Στάδιον», αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων.

Μετά το έγκλημα, ο ανιψιός κράτησε το πολυτελές αυτοκίνητο του θείου του και με αυτό έκανε μετακινήσεις. Ήδη όμως βρισκόταν στο μικροσκόπιο της μεγάλης έρευνας.

Μιλώντας στο Live News ο ποινικολόγος, Γιάννης Γλύκας, εξήγησε τι θα συμβεί με την περιουσία στην περίπτωση που ο καταδικαστεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη.

«Όσο κατηγορείται και μέχρι να καταδικαστεί, εάν καταδικαστεί παίρνει την κληρονομιά. Θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη. Αυτή είναι η μία πιθανότητα να χάσει την κληρονομιά. Η άλλη είναι να ασκήσουν αγωγή οι άλλοι κληρονόμοι για τη λεγόμενη αναξιότητα. Αυτό μπορεί να γίνει και τώρα».