Η ευρωπαϊκή διανόηση καλωσορίζει την καινοτόμο συνεισφορά του αγωνιστή Πολάκη που ανοίγει ορίζοντες στη σκέψη.

Ο αποκαλούμενος (από την ευρωπαϊκή διανόηση…) και «Σοφός των Σφακίων» αποκάλυψε πρώτος για ποιον λόγο δεκαέξι ευρωπαϊκές χώρες (στις είκοσι) ψήφισαν τον Πιερρακάκη στο Γιούρογκρουπ.

«Για να φάνε τα λεφτά των Ρώσων».

Κι επειδή μάλλον δεκαέξι χώρες δεν έφταναν για να φάνε τα λεφτά των Ρώσων, φώναξαν τον Πιερρακάκη να κάνει τη βρωμοδουλειά.

Βέβαια, τα νέα στην ορεινή Κρήτη φτάνουν γενικά με καθυστέρηση.

Να φανταστείτε ότι πριν πεντέξι χρόνια οι συντοπίτες του «Σοφού» άκουσαν αποσβολωμένοι πως δεν υπάρχει πια Σοβιετική Ενωση κι ότι κάτι αμερικάνικα εμβόλια προστατεύουν από το κόβιντ.

Ετσι και τώρα, δεν έχουν ίσως ακόμη πληροφορηθεί ότι οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία το 2022, ότι έκτοτε γίνεται πόλεμος, ότι η Ρωσία υπόκειται σε κυρώσεις κι ότι η Ευρώπη είναι με την Ουκρανία. Ακου πράγματα.

Φυσικά, το «συμπεριληπτικό φρόνημα» της Αριστεράς δεν κρύβει πως μπορεί να μπούκαραν μεν οι Ρώσοι στην Ουκρανία αλλά φταίνε και οι «ευρωπαϊκές ελίτ» που φταίνε γιατί δεν μπούκαραν κι εκείνοι κάπου ώστε τελικά καταντήσαμε να φταίει μόνο ο Πούτιν (Δ. Χριστόπουλος, Οι νέοι Ευρωπαίοι υπνοβάτες, News247, 13/12).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βασική σκέψη του «Σοφού» αλλά και συνολικά της Αριστεράς ποτέ δεν αλλάζει. Η κεντρική ιδέα είναι πάντα ότι κάποιοι θέλουν να φάνε τα λεφτά κάποιου άλλου.

Και φυσικά ο πυρήνας της φιλοσοφίας τους αφομοιώνεται καλύτερα με μερικές ρακές.

Ετσι κατέληξαν κι οι άλλοι στον Πιερρακάκη.

Πλάκωσαν τις ρακές στο Γιούρογκρουπ; Οχι βέβαια. Απλώς «ήθελαν να φάνε τα λεφτά των Ρώσων» κι όπως είναι φυσικό εκεί που δεκαέξι δεν μπορούν, ένας φτάνει και περισσεύει.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Διότι καλά οι Ευρωπαίοι που είναι γνωστοί φαταούλες, αλλά τον «Σοφό» τι τον κόφτουν «τα λεφτά των Ρώσων»;

Τι τον νοιάζει αν θα φαγωθούν ή δεν θα φαγωθούν κι από ποιον;

Διότι αν εξαιρέσεις κάτι βρωμιάρηδες και κάτι σάιτ ή κανάλια της συμφοράς και κάτι «ειδικούς» της κακιάς ώρας που βγάζουν κανένα χαρτζιλίκι, δεν βλέπω κανέναν άλλο στην Ελλάδα να κόπτεται «για τα λεφτά των Ρώσων».

Εκτός αν ο «Σοφός» μπέρδεψε το Γιούρογκρουπ με την Γιουροβίζιον. Από όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να αποκλειστεί το Ισραήλ (ανακοίνωση 10/12).

Αλλά να ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή μεταξύ τους τι θα κάνει κι ο Πιερρακάκης. Θα τρώει τα λεφτά των Ρώσων ή θα μετράει δωδεκάρια στη Γιουροβίζιον;