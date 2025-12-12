«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσίευσαν χθες μια χαρακτηριστική φωτογραφία στη δεύτερη σελίδα τους. Είναι η κεφαλή μιας διαδήλωσης και κάτι τύποι κρατούν ένα πανό που γράφει «Εμείς (το ΚΑΛΟ μας) το ξέρουμε. Με τους ΑΓΩΝΕΣ μας θα το ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ».

Υπογραφή «Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης».

Ομολογώ ότι δεν ξέρω «το καλό» των οικοδόμων Θεσσαλονίκης, πόσω μάλλον όλου του νομού. Αλλά αφού το ξέρουν οι ίδιοι, ακούμε προσεκτικά.

Φυσικά το πώς θα το επιβάλουν και με ποιους αγώνες, θα το δούμε στη συνέχεια. Ηδη όμως οι αγρότες δείχνουν τον δρόμο.

Σημειώνω απλώς πως το σύνθημα σε ένα πανό του Συνδικάτου Οικοδόμων τα λέει πιο καθαρά από όλες τις ομιλίες του Καραμανλή και του Βενιζέλου μαζί.

Τι το ψάχνετε; Αυτό μας γουστάρει κι αυτό θα επιβάλουμε.

Τα «θεσμικά ζητήματα» και η «δικαιοσύνη» που διακαώς ανησυχούν τους «πρώην» παντός είδους, μπορούν να συζητηθούν σε κάποια ημερίδα ή σε μια επιτροπή της Βουλής με άπλετο χρόνο στη διάθεση των ομιλούντων.

Κακώς λοιπόν συμπεραίνει ο Βενιζέλος ότι στην Ελλάδα έχουμε κάποιο πρόβλημα «διακυβερνησιμότητας». Κανένα τέτοιο πρόβλημα δεν έχουμε. Ο καθένας θα ορίζει το «καλό» του και μετά θα το επιβάλλει με τους αγώνες της αρεσκείας του.

«Αγρότη πολέμα, σου πίνουνε το αίμα».

Προχθές υπήρξαν έντυπα που χασκογελούσαν επειδή (λέει) η ευρωπαία εισαγγελέας θα υπερβεί το Σύνταγμα και θα ασκήσει ποινικές διώξεις κατά πολιτικών προσώπων που δεν της αρέσουν.

Ωραία ιδέα. Αν και κυρίως μου αρέσει η συνέχεια.

Θέλω να δω ποιο δικαστικό όργανο θα παραλάβει μια τέτοια δίωξη (αν ποτέ ασκηθεί, φυσικά…) και πώς θα την εκτελέσει αμέσως μετά.

Θα στείλει η κυρία Πόπη αγρότες να συλλάβουν τους πολιτικούς; Και ποιοι αγρότες θα αναλάβουν τις συλλήψεις; Εκείνοι που βαράνε με τις κατσούνες ή οι άλλοι που φαίνονται πιο ήρεμοι;

Διότι (αν κατάλαβα καλά έως τώρα) άλλα πράγματα ζητούν οι αγρότες της Κρήτης, άλλα οι αγρότες της Θεσσαλίας κι άλλα εκείνοι που φωνάζουν στην Καβάλα ή στο Ρίο-Αντίρριο. Συνεπώς ποιους πολιτικούς θα συλλάβουν;

Ορθώς λοιπόν ανησυχούν οι «πρώην» αφού η κατάλυση της πολιτικής τάξης και η επαναφορά εκείνων σε ρόλο επιδιορθωτή μάλλον δεν είναι πολύ εύκολη υπόθεση.

Είδατε τον Τσίπρα; Με 18% τα βρόντηξε και τώρα αγωνίζεται να μαζέψει με το ζόρι ένα 10% για να ξαναγυρίσει.

Από την άλλη όμως τι να σου κάνουν και οι «πρώην»; Πού να βρουν «το καλό τους»; Να γραφτούν στο Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης;