Σε απεργία διάρκειας πέντε ημερών προχωρούν οι γιατροί στην Αγγλία, καθώς μετά από σχετική ψηφοφορία απέρριψαν την τελευταία πρόταση της κυβέρνησης των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ σχετικά με τις συνθήκες εργασίας τους, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το συνδικάτο British Medical Association (BMA).

Το συνδικάτο των γιατρών — που εκπροσωπεί τους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του ιατρικού προσωπικού — θα πραγματοποιήσει αποχή από την εργασία από την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας σειράς απεργιών που έχουν λάβει χώρα φέτος για θέματα μισθών και εργασιακών συνθηκών.

«Δεκάδες χιλιάδες γιατροί πρώτης γραμμής ενώθηκαν για να πουν «όχι» σε κάτι που ξεκάθαρα δεν είναι αρκετό και έχει καθυστερήσει πολύ», δήλωσε ο πρόεδρος της BMA, Τζακ Φλέτσερ, σε σχετική ανακοίνωση. Ο ίδιος βέβαια τόνισε ότι το συνδικάτο παραμένει πρόθυμο να εργαστεί για την εξεύρεση λύσης.

Η απεργία θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση σε ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο, καθώς το NHS της Αγγλίας προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ένα «σενάριο χειρότερο από το αναμενόμενο» λόγω ενός κύματος υπερ-γρίπης.

Ο υπουργός κατηγορεί τους γιατρούς για αδιαφορία

Ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, απηύθυνε έκκληση στους γιατρούς να προσέλθουν στην εργασία. «Δεν υπάρχει λόγος οι απεργίες να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα, και δείχνουν την σοκαριστική αδιαφορία της BMA για την ασφάλεια των ασθενών», είπε, προσθέτοντας ότι οι απεργίες είναι «αυθαίρετες, ανεύθυνες και επικίνδυνες».

Η BMA ανέφερε ότι το 83% των ειδικευόμενων απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης σε διαδικτυακή ψηφοφορία με συμμετοχή 65% από τα πάνω από 50.000 μέλη της.

Η πρόταση της κυβέρνησης, που έγινε την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας, δεν περιλάμβανε καλύτερους όρους μισθοδοσίας, κάτι που η BMA διεκδικεί εδώ και χρόνια, ακόμα και πριν οι Εργατικοί κερδίσουν τις εκλογές πέρυσι.

Τότε, ο Στρίτινγκ είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους γιατρούς, προσφέροντάς τους αύξηση μισθού 22% — δηλαδή 7 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το 29% που ζητούσε η BMA.

Η ένωση πιέζει επίσης για βελτιωμένη προσφορά μετά την αύξηση 5,4% που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος, υποστηρίζοντας ότι οι ειδικευόμενοι εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες ετών περιορισμού της αγοραστικής τους δύναμης.