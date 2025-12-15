Τροχονομικές παραβάσεις ήταν το αντικείμενο πάνω στο οποίο φέρονται να είχαν στήσει οργανωμένο μηχανισμό τρεις αστυνομικοί στη Χαλκιδική, οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για υπόθεση διαφθοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι συγκεκριμένοι υπηρετούσαν στο Τμήμα της Τροχαίας Νέας Τρίγλιας, στα Μουδανιά, ενώ μεταξύ των τριών που εμπλέκονται είναι και ο διοικητής τους. Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοί τους είτε έκαναν τα… στραβά μάτια σε τροχονομικές παραβάσεις ή βεβαίωναν ψευδώς παραβάσεις του ΚΟΚ, είτε ενημέρωναν, ενόψει μπλόκων της Τροχαίας. Επιπλέον, σε άλλες περιπτώσεις, φαίνεται να επίσπευδαν την επιστροφή αφαιρεθέντων στοιχείων κυκλοφορίας.

Όλα τα παραπάνω με το αζημίωτο, καθώς, από την έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι εισέπρατταν χρηματικά ποσά ή άλλους είδους ωφελήματα. Οι τρεις αστυνομικοί φέρεται να εισέπραξαν συνολικά, κατά τη διάρκεια της δράσης τους, πάνω από 120.000 ευρώ.

Αφορμή για την εξάρθρωση της ομάδας των επίορκων αστυνομικών ήταν καταγγελία επαγγελματία οδηγού. Συγκεκριμένα, ο 35χρονος ανέφερε πως, ενώ κινείτο με φορτηγό, στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Νέας Ποτίδαιας, αστυνομικός της Τροχαίας του βεβαίωσε παράβαση ύψους 850 ευρώ για τον ταχογράφο. Στη συνέχεια, του πρότεινε να μην προχωρήσει στην κλήση, εφόσον κατέθετε χρήματα σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Από την έρευνα και τις επισυνδέσεις προέκυψε ότι τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, οι τρεις αστυνομικοί, που εργάζονταν μαζί στις ίδιες βάρδιες, είχαν στήσει ολόκληρη «φάμπρικα», ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Οι συλληφθέντεςοδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Χαλκιδικής και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.