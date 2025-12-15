Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 15/12 μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μαθήτρια του 15ου Γυμνασίου Αθηνών τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Αγλαϊα Κυριακού. Αιμόφυρτη μετά τον τραυματισμό της πήγε και ζήτησε βοήθεια από την διευθύντρια.

Η μαθήτρια που την τραυμάτισε συνελήφθη και κρατείται στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Οι καθηγητές αναμένεται να καταθέσουν ως μάρτυρες.