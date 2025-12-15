Συλληπητήριες ανακοινώσεις για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκης, μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη, εξέδωσαν ο Ολυμπιακός και ο Ερασιτέχνης.

Στις ανακοινώσεις εκφράζονται τα συλληπητήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη για την απώλεια μιας «μιας μεγάλης Πειραιώτισσας», που έζησε μια «ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία, μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή του, αποχαιρετά «μια σπουδαία γυναίκα» όπως χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μαρινάκη, μια γυναίκα που έζησε για να προσφέρει στον συνάνθρωπο.

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού πενθεί για μια σπουδαία γυναίκα, μια μεγάλη Πειραιώτισσα, την Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και λατρεμένη μητέρα του ηγέτη μας, Ευάγγελου Μαρινάκη.

Μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία.

Μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Να έχει καλές τις αιώνιες θάλασσες.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ»

View this post on Instagram A post shared by Olympiacos FC (@olympiacosfc)

Δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Ερασιτέχνης. «Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες» αναφέρεται στην ανακοίνωση».

«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη, σύζυγο του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του ηγέτη του συλλόγου μας, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους οικείους του, ευχόμενη δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες».