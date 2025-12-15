Οι πρόσφατες εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η ενέργεια έχει μετατραπεί σε κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης και στρατηγικής ισχύος. Οι επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, οι οποίες αποτελούν κρίσιμα σημεία της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας της Μόσχας, έχουν προκαλέσει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις αγορές. Η Ρωσία βλέπει την οικονομική της ισχύ να πλήττεται, καθώς οι επιθέσεις περιορίζουν τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο, ενώ η Ουκρανία αξιοποιεί την ενεργειακή διάσταση ως μέσο στρατηγικής πίεσης με παγκόσμιες συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο, γεγονός που προσθέτει ένα μόνιμο ασφάλιστρο κινδύνου στις διεθνείς αγορές και ενισχύει τη γεωπολιτική αστάθεια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA, Δεκέμβριος 2025), η αγορά πετρελαίου βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένης μεταβλητότητας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να υπερισχύουν των θεμελιωδών οικονομικών παραμέτρων. Οι επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν αποκτήσει συστηματικό χαρακτήρα, με δεκάδες χτυπήματα μόνο τους τελευταίους μήνες, γεγονός που αποκαλύπτει την ευαλωτότητα της ενεργειακής αρχιτεκτονικής.

Για την Ευρώπη, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του σχεδίου REPowerEU (COM/2022/230), έχει δεσμευθεί να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027 και να επιταχύνει τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Παράλληλα, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938 για την ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου προβλέπει μηχανισμούς αλληλεγγύης μεταξύ κρατών-μελών σε περίπτωση κρίσης. Ωστόσο, οι υψηλές τιμές πετρελαίου επιβαρύνουν τον πληθωρισμό, αυξάνουν το κόστος παραγωγής και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η ενεργειακή ασφάλεια αναδεικνύεται πλέον σε θεμελιώδη παράμετρο της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.

Η διεθνής κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει την κρίση με όρους θεσμικής υπευθυνότητας και συντονισμένης δράσης. Η απουσία προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες ενισχύει τον κίνδυνο η ενεργειακή αστάθεια να καταστεί μόνιμο χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήματος. Η ενέργεια, ως στρατηγικό αγαθό, πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με οικονομικά εργαλεία αλλά και με πολιτικές που θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Η σημερινή συγκυρία μας υπενθυμίζει ότι η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε στρατιωτικούς όρους. Η δυνατότητα ενός κράτους να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας αποτελεί εξίσου κρίσιμο παράγοντα.

Η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα οφείλουν να επενδύσουν σε θεσμικές λύσεις, σε στρατηγική διαφοροποίηση και σε ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας. Μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διπλή πρόκληση: η συνέχιση του πολέμου και η διαρκής απειλή ενεργειακής αστάθειας. Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι πλέον μια τεχνική παράμετρος πολιτικής, αλλά θεμελιώδης αρχή διεθνούς σταθερότητας και ειρήνης.