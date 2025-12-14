Η δεύτερη κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναντ Τραμπ, η οποία ανέλαβε στις 20 Ιανουαρίου 2025, είναι η πλουσιότερη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πριν από αυτή, η πιο πλούσια ήταν η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ (2016-2020).

H εφημερίδα Washington Post σκιαγράφησε, εν συντομία, τα πορτρέτα των 12 δισεκατομμυριούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, των οποίων η περιουσία, μαζί με του επίσης δισεκατομμυριούχου, ρεπουμπλικανού προέδρου, ανέρχεται στα 390,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου Μαρτίου.

Ντόναλντ Τραμπ

Πρόεδρος των ΗΠΑ – Περιουσία: 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Το 2017, το περιοδικό Forbes εκτιμούσε ότι η περιουσία του Τραμπ ανερχόταν σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε έχει αυξηθεί σε περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια δολάρια, ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων, πέραν των ακινήτων, σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

Χάουαρντ Λάτνικ

Υπουργός Εμπορίου – Περιουσία: 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Λάτνικ ήταν επί χρόνια διευθύνων σύμβουλος της χρηματοοικονομικής εταιρείας Cantor Fitzgerald. Ο ίδιος και η σύζυγός του δεν συνέβαλαν στην εκστρατεία του Τραμπ το 2016, αλλά το 2020, προσέφεραν 550.000 δολάρια στον Τραμπ. Στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024, ο Λάτνικ πρόσφερε 8,8 εκατομμύρια δολάρια. Φέτος, η οικογένεια Λάτνικ συνέβαλε στην ανέγερση της νέας αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου.

Λίντα Μακ Μάον

Υπουργός Παιδείας – Περιουσία: 3 δισεκατομμύρια δολάρια

Η υπουργός Παιδείας Λίντα Μακ Μάον και ο πρώην σύζυγός της, ο Βινς Μακ Μάον, απέκτησαν δισεκατομμύρια, μετατρέποντας την WWE (World Wrestling Entertainment-, εταιρεία ψυχαγωγίας με ειδίκευση στην επαγγελματική πάλη (professional wrestling), η οποία όμως δεν είναι πραγματικός αθλητικός διαγωνισμός αλλά σκηνοθετημένο θέαμα), σε κολοσσό. Η Μακ Μάον ετέθη επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να καταργήσει.

Στιβ Γουίτκοφ

Ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία και τη Γάζα – Περιουσία: 2 δισεκατομμύρια δολάρια

Πριν από τριάντα εννέα χρόνια, σε ένα μαγαζί στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θέλησε να αγοράσει ένα σάντουιτς αλλά είχε ξεχάσει το πορτοφόλι του. Ο Στιβ Γουίτκοφ τού αγόρασε το σάντουιτς. Σήμερα, ο Γουίτκοφ -δικηγόρος που έγινε δισεκατομμυριούχος μεσίτης ακινήτων-, είναι ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για ειρηνευτικές αποστολές.

Εμπλέκεται στη συμφωνία για την εκεχειρία μεταξύ Χαμάς–Ισραήλ και στις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Forbes, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του προέρχεται από την εταιρεία των ακινήτων του. Το 2020 συνεισέφερε στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, 930.000 δολάρια.

Κέλι Λέφλερ

Επικεφαλής της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων (SBA) – Περιουσία: 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Η Κέλι Λέφλερ και ο σύζυγός της Τζεφ Σπρέτσερ συνεργάστηκαν στην Intercontinental Exchange (ICE), τη χρηματοοικονομική εταιρεία που ο Σπρέτσερ ίδρυσε και διοικεί. Οι συνεισφορές τους στον Τραμπ, ανήλθαν σε 1,9 εκατομμύρια δολάρια το 2020, και σε 7,1 εκατομμύρια το 2024. Στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2025, ο Σπρέτσερ, του πρόσφερε 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ιλον Μασκ

Επικεφαλής της υπηρεσίας DOGE για τον έλεγχο της αποδοτικότητας της κυβέρνησης, θέση από την οποία παραιτήθηκε στα τέλη Μαΐου – Περιουσία: 342 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δαπάνησε 294 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει τον Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικανούς στην προεκλογική εκστρατεία του 2024. Η θητεία του ως επικεφαλής της υπηρεσίας DOGE, έληξε μετά από δημόσια αντιπαράθεση με τον Τραμπ, όταν ο Μασκ επέκρινε νόμο του προέδρου για τους φόρους και τη μετανάστευση. Η μεταξύ τους επικοινωνία φαίνεται ότι έχει αποκατασταθεί.

Τζο Γκέμπια

Επικεφαλής σχεδιασμού της κυβέρνησης – Περιουσία: 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο συνιδρυτής της Airbnb, Τζο Γκέμπια, εντάχθηκε αρχικά στην κυβέρνηση Τραμπ μέσω της υπηρεσίας DOGE, όπου εργάστηκε για τον εκσυγχρονισμό του ομοσπονδιακού συνταξιοδοτικού συστήματος. Σήμερα είναι ο επικεφαλής σχεδιασμού-λειτουργικότητας, της αμερικανικής κυβέρνησης, αξίωμα που δημιούργησε ο Τραμπ τον Αύγουστο. Λίγο πριν την ορκωμοσία του Τραμπ, ο Γκέμπια είχε αναφέρει ότι στις εκλογές του 2000 είχε ψηφίσει τον Δημοκρατικό Αλ Γκορ.

Αντόνιο Γκράσιας

Επικεφαλής του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην DOGE, θέση από την οποία αποχώρησε τον Ιούλιο – Περιουσία: 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Ιδρυτής της εταιρείας Valor Equity Partners και συνεργάτης του Ιλον Μασκ στην υπηρεσία DOGE, ο Γκρασιας ασχολείτο με ζητήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο Γκράσιας ήταν από τους πρώτους επενδυτές της Tesla και της SpaceX, των εταιρειών του Μασκ. Προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια σε φιλοτραμπική ομάδα πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ. Παλαιότερα, είχε ενισχύσει τις εκστρατείες της Χίλαρι Κλιντον και του Μπαράκ Ομπάμα.

Τίλμαν Φερτίτα

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία – Περιουσία: 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Τίλμαν Φερτίτα, επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης, είναι ο έτερος σταρ τηλεοπτικών ριάλιτι στην αμερικανική κυβέρνηση, πέραν του Τραμπ. Απο το 2016 ως το 2018, πρωταγωνίστησε στη σειρά του CNBC, “Billion Dollar Buyer”. Η περιουσία του προέρχεται από τον όμιλο Fertitta Entertainment που κατέχει την αλυσίδα ξενοδοχείων και καζίνο Golden Nugget και την ομάδα μπάσκετ του NBA, Houston Rockets. Ο Φερτίτα συνεισέφερε ένα εκατομμύριο στην πρoεκλογική εκστρατεία του 2024 και πρόσφερε άλλο ένα εκατομμύριο δολάρια στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2025.

Μελίντα (“Μίντι”) Χίλντεμπραντ

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κόστα Ρίκα – Περιουσία: 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια

Η Μίντι Χίλντεμπραντ, σύζυγος του Τζέφρι Χίλντεμπραντ, ιδρυτή της εταιρίας ενέργειας, Hilcorp Energy, ήταν πρόεδρος του Hildebrand Foundation, φιλανθρωπικού ιδρύματος με περιουσιακά στοιχεία άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων, στα τέλη του 2024. Οι Χίλντεμπραντ είναι σημαίνοντα πρόσωπα στο Τέξας. Το ζεύγος προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια στην ορκωμοσία του Τραμπ.

Στίβεν Φάινμπεργκ

Αναπληρωτής υπουργός Άμυνας – Περιουσία: 5 εκατομμύρια δολάρια

Ο Φάινμπεργκ είναι συνιδρυτής της εταιρείας Cerberus Capital Management. Δεν συνεισέφερε σημαντικά στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024, αλλά μαζί με τη σύζυγό του, είχαν συνεισφέρει 2,1 εκατομμύρια δολάρια το 2016 και 1,7 εκατομμύρια το 2020, σε ομάδες στήριξης του Τραμπ.

Γουόρεν Στίβενς

Πρέσβης των ΗΠΑ στη Βρετανία – Περιουσία: 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο Γουόρεν Στίβενς είναι διεθυντής της Stephens Inc. ,χρηματοοικονομικής εταιρείας που ίδρυσε ο θείος του και στη συνέχεια διοίκησε ο πατέρας του.

Το 2016 έδωσε 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδα ρεπουμπλικανών υποψηφίων που ήταν αντίπαλοι του Τραμπ αλλά το 2020, προσέφερε 5 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ και το 2024, 8,6 εκατομμύρια δολάρια.

Πολ Άτκινς

Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) – Περιουσία:1,2 δισεκατομμύρια δολάρια

Ο δικηγόρος Πολ Άτκινς, επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,(SEC) είχε παλαιότερα υπηρετήσει στην SEC υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους τον νεότερο. Πριν από τον διορισμό του στη σημερινή του θέση, παρείχε συμβουλές σε εταιρείες όπως η ExxonMobil και στην Bank of America.