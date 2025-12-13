Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνδιάσκεψη των αγροτών στη Νίκαια. Εκεί, πίσω από κλειστές πόρτες, εκπρόσωποι περισσοτέρων από 40 μπλόκα όλης της χώρας συζητούν για την εξέλιξη των κινητοποιήσεών τους.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μην φύγουν από τα μπλόκα και να μην παραστούν σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τους κάλεσε να μεταβούν στο Μαξίμου την ερχόμενη Δευτέρα. Εντός της Κυριακής θα αποστείλουν την αναλυτική λίστα με τα αιτήματά τους τόσο προς το Μαξίμου, καθώς και στα συναρμόδια Υπουργεία.

Αυτό που τονίζουν οι αγρότες είναι ότι εάν δε γίνουν δεκτά κάποια από τα αιτήματα τους τότε δε θα συναντηθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, τονίζουν πως όποιος από τα μπλόκα λειτουργήσει μεμονωμένα θα θεωρείται «ξεγραμμένος». Κτηνοτρόφοι εκφράζουν την ανησυχία τους πως συνάδελφοί τους θα βρεθούν σε συνάντηση τη Δευτέρα κάτι το οποίο αποτελεί «ντροπή για τον κλάδο».

Μέχρι αυτή την ώρα έχουν συμφωνηθεί τα αιτήματα όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τα μπλόκα τους από τη Δευτέρα.

Νέο μήνυμα Μαρινάκη στους αγρότες

Την ίδια ώρα από το βήμα της Βουλής ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την πλευρά των αγροτών ζητώντας τους να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» είπε από το βήμα της Βουλής για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Όχι» στην Κυβέρνηση από τους αγρότες

Η απόφαση των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής είχε επέλθει πριν ξεκινήσει η πανελλαδική διάσκεψη. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων που μιλάνε στο Βημα, τονίζουν ότι δεν υπάρχει προοπτική να σταματήσουν τα μπλόκα, παρά μόνο να κλιμακωθεί ο αγώνας τους, δείχνοντας ότι δεν είναι διατεθειμένοι να πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας τόνισε στη σύσκεψη: «Όλοι χτυπάμε την ίδια πολιτική. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Θα δούμε μια κλιμάκωση συντονισμένη σε πανελλαδικό επίπεδο. Είμαστε άνθρωποι που πολεμάμε για την επιβίωσή μας. Θα μείνουμε στους δρόμους μέχρι τη νίκη».

Μάλιστα, εκπρόσωπος του μπλόκου Προμαχώνα είπε ότι: «Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσουν τα μπλόκα».

Με ομόφωνη απόφαση, το μπλόκο του Κάστρου ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε καμία συνάντηση με την κυβέρνηση, απορρίπτοντας τη βάση διαλόγου που, όπως τονίζει, είναι «μηδενική». Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του μπλόκου, δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρωτοβουλία διαλόγου, ενώ προειδοποίησε ότι θα στηθεί μπλόκο και σε όσους επιχειρήσουν να μεταβούν σε συναντήσεις με την κυβέρνηση.

«Ιστορικό και κοινωνικό χρέος»

Όπως τονίζει εκπρόσωπος από το μπλόκο Αργούς, οι αγρότες αισθάνονται ότι έχουν ιστορικό και κοινωνικό χρέος να συνεχίσουν τον αγώνα τους. «Έχουμε χρέος στους γονείς που μας παρέδωσαν τη γη, έχουμε χρέος στη νέα γενιά που βγήκε πρώτη φορά στον δρόμο και έχουμε χρέος στην ελληνική κοινωνία», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν αφορούν μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά το μέλλον συνολικά της υπαίθρου και της χώρας.

Μάλιστα, εκπρόσωπος του μπλόκου Μπράλου δήλωσε ότι οι αγρότες κλιμακώνουν τη δράση τους και ενισχύουν τον πανελλαδικό συντονισμό των κινητοποιήσεων. «Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Εντασσόμαστε με όλη την Ελλάδα και μαζί σας», τόνισε

Εκπρόσωπος του μπλόκου στα Γιάννενα θέτει ανοιχτά το ζήτημα της περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Όπως σημειώνει, «να κλείσουμε όλους τους δρόμους και να περνούν μόνο τα ασθενοφόρα και τα απολύτως αναγκαία. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να τους πιέσουμε».

Την ίδια ώρα, στο πλευρό των αγροτών τάσσονται οι φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα και στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Κρίνεται η επόμενη φάση των μπλόκων

Ύστερα από μία εβδομάδα μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων, με τα τρακτέρ να φτάνουν στο κέντρο μεγάλων πόλεων όπως ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη, οι αγρότες καλούνται να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση, με τα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής στην σύσκεψης, να δείχνουν ότι θα ενισχύσουν την παρουσία τους στους δρόμους.

Ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, είδαμε τον αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όπου εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από τη Μακεδονία, αλλά και από κοντινές περιοχές, έδωσαν δυναμικό παρών, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Από το μπλόκο της Νίκαιας στην πόλη της Λάρισας

Την ίδια στιγμή, στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προετοίμαζαν τα δικά τους επόμενα βήματα. Οργανώθηκαν και παρατάχθηκαν με τρακτέρ στην έξοδο του μπλόκου, προκειμένου να προχωρήσουν σε μία μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το κέντρο της πόλης, ώστε να διαμαρτυρηθούν έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Καπετάνου, του Μάξιμου Χαρικόπουλου και του Χρήστου Κέλλα. Πράγματι, γύρω στις 18:00 το απόγευμα έφτασαν στο πρώτο γραφείο. Στο καθένα πετούσαν συμβολικά σανό, κόρναραν και φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Κόσμος βρισκόταν στους δρόμους και παρακολουθούσε τι συνέβαινε. Στη διαδρομή από το ένα γραφείο στο άλλο απλοί πολίτες που δεν έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής σήκωναν τις γροθιές τους ως ένδειξη αλληλεγγύης, ενώ αυτοκίνητα κόρναραν μαζί τους.

Στο γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τελευταία στάση αυτής της μηχανοκίνητης πορείας ήταν το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και υφυπουργό στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα. Εκεί πλήθος κόσμου πέρα των αγροτών, ήταν εκεί και έγιναν ένα με το πλήθος διαδηλώνοντας.

Αντιπροσωπεία των αγροκτηνοτρόφων κατάφερε να μπει στην είσοδο του γραφείου του υφυπουργού, όμως δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και πάνω.

Το μόνο που έβλεπες στον πεζόδρομο της οδού Κούμα, ήταν αγανάκτηση, κούραση και πολλή οργή. Από τον πιο απλό πολίτη μέχρι τον τελευταίο αγρότη μπορούσε κανείς να δει στα μάτια του την απόγνωση.

Πολίτες και αγρότες γίνονται ένα

Μικρές παρέες από το ένα σημείο στο άλλο συζητούσαν για τα αιτήματα των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Μια κυρία εξηγούσε σε μία άλλη πόσο ελλιπείς είναι οι αποζημιώσεις για τους αγρότες, όταν τα τρακτέρ μπορεί να ξεπερνάνε τις 150.000 ευρώ. Ένας νεαρός συζητούσε με τον φίλο του για την καταστροφή που πέρασε ένας κοινός τους γνωστός, όταν αναγκάστηκε να σφάξει τα ζώα του, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Τα προβλήματα, τα αιτήματα, μπορούσε κανείς να τα δει και να τα ακούσει εκείνη την ώρα, μπροστά στα μάτια του. «Από το καλοκαίρι, ειδικά τα παιδιά των κτηνοτρόφων ξεκίνησαν να ρωτάνε “μπαμπά έχουμε να πληρώσουμε τα φροντιστήρια”. Ξέρεις τι είναι παιδιά να κλαίνε μαθητές του 19 και του 20, να σηκώνονται το πρωί και να ρωτάνε, αν είναι καλά τα ζώα της οικογένειας;», τονίζει στο «ΒΗΜΑ» η Σίσσυ Φούντα δεντροκαλλιεργητής από τον Τύρναβο. «Τα παιδιά δεν έχουν τη διάθεση να πάνε στα σχολεία, να πάνε στα φροντιστήρια και θέλουν να παλέψουν μαζί μας. Γιατί ζούνε αυτό που ζούμε. Επηρεάζονται τα παιδιά», συμπληρώνει η Λίλιαν Νιάκα επίσης δεντροκαλλιεργητής από τον Τύρναβο.

Η κόρη της Λίλιαν, η Γεωργία, είναι 17 χρονών και βρίσκεται στο πλευρό της μαμάς της «δεν ξέρουμε το πώς θα κινηθούμε μετά τις Πανελλήνιες. Κοιτάμε να περάσουμε στην πόλη μας, για να μη χρειαστεί να πληρώσουμε ενοίκια, ρεύματα και όλα αυτά. Άρα περιορίζεται το μέλλον μας», εξηγεί από τη δική της πλευρά.

«Μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό και την αγαπάμε τη δουλειά»

Μετά από αυτή τη διαμαρτυρία επιστρέψανε στα μπλόκα. «Τα πράγματα είναι δύσκολα, πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στις δουλειές μας, στα χωριά μας δεν μπορούμε να μείνουμε», λέει ο Νίκος ένας νέος αγρότης 28 χρονών, ο οποίος έχει τελειώσει τη Γεωργική Σχολή στη Λάρισα και ασχολείται με την παραγωγή ροδάκινων και τριφυλλιών. «Πρέπει να μας βοηθήσει η κυβέρνηση, για να μείνουν και νέοι στα χωρία», συνεχίζει.

Μάλιστα, ο ίδιος τονίζει ότι πολλά άτομα της ηλικίας του έχουν φύγει στο εξωτερικό, ή ασχολούνται με άλλες δουλειές μακριά από τα χωράφια των γονιών τους, προκειμένου να επιβιώσουν. Όμως, ο Νίκος επισημαίνει πως: «Μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό και την αγαπάμε τη δουλειά».

Ο Γιάννης είναι 24 και ασχολείται με τις δεντροκαλλιέργιες. Έχει τελειώσει γεωπόνος, ώστε να ασχοληθεί με τα κτήματα των δικών του. «Είμαι ο μόνος που μπορώ να σκεφτώ από τους συμμαθητές μου που έχουν μείνει εδώ», αναφέρει. «Αλλά αν δεν έχεις δουλειά, τι να κάνεις», σχολιάζει ο φίλος του ο Γιάννης 33 χρονών επίσης γεωπόνος.

Το μέλλον του πρωτογενούς τομέα παραγωγής δε βρίσκεται πλέον μόνο στα χέρια των νέων παιδιών που έχουν μείνει πίσω και προσπαθούν να κρατήσουν τα χωράφια τους. Αλλά και στο αν η πολιτεία θέλει να κρατήσει αυτούς τους νέους ανθρώπους στη χώρα τους και στην περιοχή τους.