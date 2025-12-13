Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας, στις 17:00.

Η απόφαση των αγροτών αναμένεται να καθορίσει την επόμενη φάση των κινητοποιήσεων αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση.

Την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας πολιτική εκτόνωσης απέναντι στην πίεση που ασκούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός

Τρακτέρ από το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας εισβάλλουν στην πόλη της Λάρισας και πολιορκούν τα γραφεία των «γαλάζιων» βουλευτών του νομού. Στην είσοδο του γραφείου του Χρήστου Καπετάνου αδειάζουν σανό και άχυρα.

Αμέσως μετά, οι αγρότες επισκέφθηκαν τα πολιτικά γραφεία του Μάξιμου Χαρακόπουλου και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα.

Στην Εύβοια, οι αγρότες έκλεισαν το πρωί για δύο ώρες την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν, τις επόμενες δύο ημέρες θα κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο για όσους θελήσουν να περάσουν το Σαββατοκύριακό τους στην Εύβοια.

«Σκληρή στάση» κρατούν και οι αγρότες στα μπλόκα της Πελοποννήσου, που έχουν παραταχθεί από την Κόρινθο προς την Πάτρα, στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο στη γέφυρα Σελινούντα και στην περιμετρική της Πάτρας, ενώ από την Πάτρα προς τον Πύργο, στην Κάτω Αχαΐα και στον Πύργο.

Επίσης, από την Κόρινθο προς την Καλαμάτα, στη Νεστάνη Αρκαδίας, στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης και στην είσοδο της Σπάρτης.

«Απόβαση» αγροτών στη Θεσσαλονίκη

Νωρίς το πρωί, οι αγρότες από τα Μάλγαρα, το Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια έδωσαν ραντεβού για να ξεκινήσουν όλοι μαζί, με τα τρακτέρ τους, αποφασισμένοι να αποκλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, κάποιοι με τις οικογένειές τους, τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

Οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ μπροστά στην πύλη του λιμανιού

Οι συγκεντρωμένοι έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της επιβατικής πύλης, στέλνοντας μήνυμα ότι θα παραμείνουν εκεί για ώρες

Η λεωφόρος Νίκης παραλύει, η καρδιά της πόλης παραλύει