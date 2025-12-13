Είθισται να λέμε ότι η επιτυχία ή η αποτυχία μίας πράξης, μίας διαδικασίας ή μίας πρωτοβουλίας κρίνεται εκ του αποτελέσματος και φυσικά από την αντίδραση των αντιπάλων σου. Στην προκειμένη περίπτωση των πολιτικών αντιπάλων σου.

Το γεγονός ότι την περασμένη Πέμπτη, οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της ζώνης του ευρώ εξέλεξαν για πρώτη φορά από το 2007 έως σήμερα, πρόεδρο τον Έλληνα ομόλογό τους είναι κάτι που εκ του αποτελέσματος μόνο θετικά μπορεί να κριθεί.

Όμως, όταν την ίδια στιγμή ο βασικός πολιτικός σου αντίπαλος, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, δια του εκπροσώπου του, σου δίνει συγχαρητήρια, τότε η επιτυχία της πρωτοβουλίας του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκου Πιερρακάκη να θέσει υποψηφιότητα και να κερδίσει ομόφωνα τη θέση του Προέδρου αυτού του καθοριστικού ευρωπαϊκού οργάνου έχει και τεράστια σημασία.

Στο Eurogroup συμμετέχουν οι υπουργοί οικονομικών των 20 χωρών που έχουν ως εθνικό νόμισμα το Ευρώ (Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία) και όλοι θυμόμαστε τις αποφάσεις του την περίοδο των μνημονίων για τη χώρα μας όπου η Ελλάδα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα για μία δεκαετία με τεράστιες συνέπειες για τις τσέπες και τις ζωές των πολιτών.

Ποιος θα ξεχάσει το «the game is over» του τότε προέδρου του Eurogroup στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωσταντίνου, το «καλό κουράγιο» του Όλι Ρεν (Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ή το «μόλις σκότωσες την Τρόικα» του επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Νταισελμπλουμ στον Γιάνη Βαρουφάκη με τον τελευταίο να του απαντάει το περιβόητο «ουάου».

Οι καταστάσεις αυτές ελπίζουμε να έχουμε περάσει ανεπιστρεπτί και ο νέος πρόεδρος του Εurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που η θητεία του μπορεί να διαρκέσει έως και 2,5 έτη, να έχει να διαχειριστεί ζητήματα που δεν έχουν να κάνουν με κρίσεις αλλά με την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν ίσες ευκαιρίες σε οικονομικό επίπεδο στην Ευρωζώνη.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε σε υπουργική θέση τον Ιούλιο του 2019 έως και σήμερα έχει αποδείξει ότι είναι για τα δύσκολα. Για 4 χρόνια που κατείχε τη θέση του υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης κατάφερε με δικές του πρωτοβουλίες να αναστήσει το 112, να φέρει επανάσταση στον τρόπο συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο με την εφαρμογή του gov.gr όπου ψηφιοποιήθηκαν με το καλημέρα περίπου 1.500 υπηρεσίες του κράτους, χειρίστηκε με επιτυχία εφαρμογές που σχετίζονται με την πανδημία, όπως τα μηνύματα για την κυκλοφορία των πολιτών την περίοδο του lockdown, τα ραντεβού για τους εμβολιασμούς και πολλά ακόμη.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο υπουργείο Παιδείας όπου κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό που πέτυχε αφορά το ψηφιακό φροντιστήριο με το οποίο μείωσε τις εκπαιδευτικές ανισότητες, απαγόρευσε τα κινητά στα σχολεία και ξανάνοιξε το σχολείο στη Γαύδο όπου έχει και δασκάλους με φυσική παρουσία και ταυτόχρονα τηλεκπαίδευση.

Παράλληλα, προχώρησε στην πρόσληψη 10.000 εκπαιδευτικών μετά από πολλά χρόνια που βοήθησε στο να περιοριστούν τα κενά στα σχολεία.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όπου βρίσκεται μόλις 8 μήνες στα θετικά είναι η μείωση ή κατάργηση μίας σειρά προμηθειών των τραπεζών, οι πρωτοβουλίες για το δημογραφικό μέσω του φορολογικού νομοσχεδίου και η μείωση της φορολογίας στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και στους νέους εργαζόμενους, οι απλοποιήσεις μίας σειράς φορολογικών διαδικασιών, η παραίτηση του Δημοσίου από τις αγωγές εναντίον θυμάτων των καταστροφών στη Μάνδρα και το Μάτι, η διαγραφή χρεών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και η καθιέρωση ειδικής σύνταξης 1.700 ευρώ σε εγκαυματίες και συγγενείς θυμάτων.

Τώρα ως επικεφαλής του Eurogroup θα βγάζει την ατζέντα των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται κάθε μήνα, με πολλά και δύσκολα θέματα προς επίλυση κάθε φορά. Αναμένεται να λάβει πρωτοβουλίες ώστε μαζί με τους υπόλοιπους 19 υπουργούς Οικονομικών των χωρών της ζώνης του ευρώ να ψηφιοποιήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, να προχωρήσει σε μία Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, να καταργηθούν οι εσωτερικοί δασμοί όπου υπάρχουν, να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν οι δικές μας επιχειρήσεις και να γίνουμε ευρωπαίοι πρωταθλητές.