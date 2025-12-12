Στα περίχωρα της Σουράτ, στη δυτική ακτή της Ινδίας, ένα βιομηχανικό εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του μέσα σε μόλις έξι μήνες. Αυτή η νέα μονάδα διαχειρίζεται τόνους πλαστικών απορριμμάτων τα οποία μετατρέπει σε χημικά δομικά στοιχεία, αλλάζοντας δυνητικά και ολοκληρωτικά τον τρόπο με τον οποίο ανακυκλώνουμε και αξιοποιούμε το πλαστικό. Αυτό το μεγαλεπίβολο όραμα, που πλέον είναι μία ελπιδοφόρα πραγματικότητα, ανήκει στη Miranda Wang, μία διορατική επιχειρηματία, βραβευμένη με Rolex Awards.

Ύστερα από χρόνια έρευνας, καινοτομίας και επιμονής, η εταιρεία της Wang, Novoloop, δημιούργησε μία πιλοτική μονάδα που αποδεικνύει πως η μέθοδος μετατροπής πλαστικού που ανέπτυξε η ομάδα της, μπορεί να λειτουργήσει σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες, σε συνεχή λειτουργία για 24 ώρες το 24ωρο. Σε συνεργασία με έναν τοπικό παραγωγό χημικών, η μονάδα τους στην Ινδία το 2024 πέτυχε 100 ώρες αδιάλειπτης λειτουργίας, μετατρέποντας μεταχρηστικό πολυαιθυλένιο σε υλικά πρώτης ποιότητας. Πρόκειται για ένα ορόσημο που ανοίγει τον δρόμο για μία εμπορική κλιμάκωση, για μία ουσιαστική μεταβολή στη σχέση του ανθρώπου με τα απορρίμματα, αλλά και για την πορεία της κλιματικής αλλαγής. «Αυτή η μικρή μονάδα είναι ουσιαστικά το σχέδιο, το μοντέλο για εργοστάσια παγκόσμιας κλίμακας», λέει η Wang. «Στο μέλλον, τα πολύτιμα υλικά δεν θα παράγονται πια από ορυκτά καύσιμα, αλλά από απόβλητα, 24 ώρες το 24ωρο, πλήρως αυτοματοποιημένα. Έτσι, θα κλείσουμε τη στρόφιγγα της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και θα διαμορφώσουμε μία πλαστική οικονομία πράγματι κυκλική».

Η Novoloop διακρίνεται στη μεγάλη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος της ανακύκλωσης του πλαστικού, επειδή εστιάζει στο πολυαιθυλένιο, μία κατηγορία πλαστικού εξαιρετικά απαιτητική στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Αυτό προκύπτει διότι μία από τις προκλήσεις του κλάδου είναι το μηχανικά ανακυκλωμένο πλαστικό, το οποίο είναι συνήθως χαμηλότερης ποιότητας και περιορισμένης εμπορικής χρήσης, σε σύγκριση με το αντίστοιχο που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Αρκεί να σκεφτούμε πως παγκοσμίως παράγονται 400 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού ετησίως από παρθένα ορυκτά καύσιμα, από τα οποία ένα ποσοστό κάτω του 9% ανακυκλώνεται. Το αποτέλεσμα είναι μία αυξανόμενη συσσώρευση απορριμμάτων στους ωκεανούς, τη στεριά, την ατμόσφαιρα, ενώ την ίδια στιγμή η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεχίζεται. «Πάντα αποστρεφόμουν την καταστροφή και τα απόβλητα», λέει η Wang. «Η οικογένειά μου με έμαθε να αγαπώ την ομορφιά της φύσης και θέλω να την προστατεύσω».

Η Wang ίδρυσε τη Novoloop μαζί με την παιδική φίλη και πλέον συνεργάτιδά της, Jeanny Yao. Μεγαλώνοντας στον Καναδά, γνωρίστηκαν στο σχολικό όμιλο ανακύκλωσης. Σε μία εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα κέντρο διαχείρισης απορριμμάτων, σοκαρίστηκαν από το πόσο ανεπαρκής ήταν η διαδικασία ανακύκλωσης. Από τότε εργάζονται μαζί ακούραστα για μια λύση, παρά τις δυσκολίες, τις απρόσμενες μεταβολές στη διεθνή οικονομία, την πανδημία, αλλά και δικές τους προσωπικές προκλήσεις. Το 2019, οι δυο τους κατάφεραν για πρώτη φορά να διασπάσουν το πολυαιθυλένιο, ένα επίτευγμα που χάρισε στη Wang το πρώτο της Rolex Award. Η αναγνώριση αυτή τους επέτρεψε να βελτιώσουν τη μέθοδο πάνω στην οποία εργάζονται και να συνεχίσουν προς τη βιομηχανική κλιμάκωση, δημιουργώντας ανταγωνιστικά υλικά με πρώτη ύλη τα απόβλητα.

Έχοντας εξασφαλίσει συνεργασίες με κορυφαίες βιομηχανίες, η Novoloop επιδιώκει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Τα χημικά δομικά στοιχεία, δηλαδή τα μονομερή που παράγει η πιλοτική μονάδα, εξάγονται σε εταίρους στην Κίνα, μεταξύ των οποίων και ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της πολυουρεθάνης. Από τα μονομερή αυτά δημιουργούνται ενδιάμεσα υλικά (polyols) και στη συνέχεια θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU), η οποία χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως αθλητικά παπούτσια. Τέτοιες συνεργασίες επιτρέπουν την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης και αναμφίβολα έχουν θετικό πρόσημο για το περιβάλλον.

Με τη στήριξη της πρωτοβουλίας Rolex Perpetual Planet και των συνεργαζόμενων εταιρειών χημικών, η Novoloop κατάφερε να κατασκευάσει μία πιλοτική μονάδα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, περνώντας από τον αρχικό σχεδιασμό, στην ολοκλήρωση και τη συνεχή λειτουργία. Με δυναμικότητα 70 τόνων ετησίως, η μονάδα απέδειξε πως η τεχνολογία της εταιρείας είναι ασφαλής και αξιόπιστη σε βιομηχανική κλίμακα, παράγοντας μεγάλες ποσότητες προϊόντων υψηλής καθαρότητας. Η διαδικασία αυτή μετατρέπει πλαστικά απόβλητα εκπέμποντας έως και 91% λιγότερο άνθρακα σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους, ενώ διατηρεί ποιότητα και κόστος ανταγωνιστικό με τα πλαστικά που παράγονται από ορυκτά καύσιμα.

Η επιτυχία του εγχειρήματος είναι τέτοια που η Novoloop ήδη προετοιμάζει την επέκταση της παραγωγής. Μάλιστα, έως το 2030 προβλέπουν τη μετατροπή περίπου 175.000 τόνων πλαστικών αποβλήτων, μειώνοντας έως και 800.000 τόνους CO₂ ετησίως. Κάνοντας μία πιο μακρινή πρόβλεψη, η Wang πιστεύει πως σε εκατό χρόνια η συνολική παραγωγή υλικών για το σύνολο της ανθρωπότητας θα είναι πλήρως κυκλική. Έτσι κι αλλιώς, για το καλό του πλανήτη και των επόμενων γενεών, όπως λέει, αυτό είναι αναγκαίο. «Πλέον, έχω έναν γιο ενός έτους και κάθε μέρα θέλω να δημιουργώ ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν», λέει η Wang. «Πρέπει να πιστέψουμε πως είναι εφικτό, ακόμη και αν είναι δύσκολο. Όταν βλέπω ανθρώπους να εργάζονται ακούραστα για το μέλλον του πλανήτη, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στην οικογένεια της Rolex, ορειβάτες, περιβαλλοντολόγοι, επιχειρηματίες, παίρνω ελπίδα. Το μέλλον είναι στα χέρια μας».